網球︱拉度卡露2年來首勝排名前20球手　華連卡挫魯尼入16強

印第安韋爾斯大師賽，英國的拉度卡露（Emma Raducanu）在第3圈，以2:1的盤數擊敗巴西的美亞（Beatriz Haddad Maia），這是她自2021年贏得美國公開賽冠軍以來，首次擊敗世界排名前20的球手。而在男單方面，瑞士的華連卡（Stan Wawrinka）亦2:1的盤數力克丹麥的魯尼（Holger Rune）晉身16強。

近年飽受傷患影響的拉度卡露，在今屆印第安韋爾斯首場比賽的20分鐘前才決定繼續參賽，原因是其不適以及手腕的傷患，然而在參賽後表現漸入佳境。在今場面對世界排名13的美亞，20歲的拉度卡露先以6:1的局數取下首盤。縱使美亞在之後第2盤反以6:2的局數追平，不過拉度卡露在決勝第3盤仍以6:4的局數取勝，以盤數2:1晉身16強。