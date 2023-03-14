網球︱拉度卡露2年來首勝排名前20球手　華連卡挫魯尼入16強

印第安韋爾斯大師賽，英國的拉度卡露（Emma Raducanu）在第3圈，以2:1的盤數擊敗巴西的美亞（Beatriz Haddad Maia），這是她自2021年贏得美國公開賽冠軍以來，首次擊敗世界排名前20的球手。而在男單方面，瑞士的華連卡（Stan Wawrinka）亦2:1的盤數力克丹麥的魯尼（Holger Rune）晉身16強。
近年飽受傷患影響的拉度卡露，在今屆印第安韋爾斯首場比賽的20分鐘前才決定繼續參賽，原因是其不適以及手腕的傷患，然而在參賽後表現漸入佳境。在今場面對世界排名13的美亞，20歲的拉度卡露先以6:1的局數取下首盤。縱使美亞在之後第2盤反以6:2的局數追平，不過拉度卡露在決勝第3盤仍以6:4的局數取勝，以盤數2:1晉身16強。
這場是拉度卡露在2021年取得大滿貫冠軍之後，首次擊敗世界排名前20的球手。拉度卡露賽後表示：「我真的極度開心，因為我對自己在第3盤的戰鬥和防守的方式很滿意。在第2盤我的強度有所下降，在面對強如比迪絲（美亞）的強大對手，這足以讓我輸2:6。所以我很高興自己可以立即加強專注及強度，讓自己在第3盤反彈。」
至於在男單方面，37歲的瑞士老將華連卡面對年僅19歲的丹麥新星魯尼，華連卡雖然首盤贏局數6:2，不過之後一盤被魯尼迫至決勝局，並成功追平盤數。在最後的第3盤，華連卡以7:5的局數再取勝，以盤數2:1將這位年輕自己18年的對手淘汰。