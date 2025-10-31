網球｜黃澤林闖首爾挑戰賽4強 直落兩盤挫中國「一哥」布雲朝克特

世界排名161位的香港網球手黃澤林（Coleman）在ATP挑戰賽首爾站愈戰愈勇，繼淘汰韓國鄭泫及中華台北許育修後，今日（31日）在半準決賽再以6：3、6：4擊退排名114位的中國「一哥」布雲朝克特，自去年9月底泰國曼谷挑戰賽後，相距13個月再次闖入ATP巡迴賽4強，明日（1日）與另一中國代表周意爭決賽資格。

黃澤林本月中主場出戰創新網球賽事Ultimate Tennis Showdown（UTS）後重返職業賽場，備戰下月全運會。Coleman上周在蘇州挑戰賽惜負許育修遭遇「一輪遊」首圈止步，不過他今星期轉戰首爾站以5號種子身份登場就有回勇演出，日前首圈以6：3、6：2輕取鄭泫，16強賽以6：4、7：6（7：3）復仇許育修，取得8強席位。