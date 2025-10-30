羅賓奴獄中近況曝光　一星期踢兩次波自言無特別待遇

曾效力曼城及皇馬的前巴西球星羅賓奴（Robinho），因強姦罪在巴西服9年徒刑，自入獄以來，首次接受獄中訪問。該影片由一個協助罪犯重返社會的非牟利機構發布，畫面亦展示監獄內部情況。
妻兒周末探監
現年41歲、育有3名子女的羅賓奴，去年3月開始被關押於聖保羅州薩沙加度監獄。這是他自服刑以來首次出現在鏡頭前，可見他外形沒有大走樣，影片中強調自己沒有特權，「我的用餐和睡眠時間與其他人相同，從未吃過不同的食物，也沒有接受過任何特別待遇。工作時間我會與其他囚犯一樣工作；如果星期日沒有安排工作，便可踢波。星期六或星期日，太太會帶孩子們來，長子會玩耍，2個年幼的也能探望我。探訪與待遇與所有人一樣。」
該監獄俗稱「P2 Tremembe」，被外界稱為「名人監獄」。對於外界指他在監獄內擔任領導或患有心理問題的傳聞，羅賓奴斥為「謊言」。
他2013年在意大利效力AC米蘭期間，涉嫌與友人強姦一名阿爾巴尼亞女子而被判刑。多年上訴失敗後，他們在保釋期間返回巴西。羅賓奴因巴西法院裁定，須執行意大利判決而入獄。
羅賓奴由海邊豪宅被移送監獄後，先被單獨囚禁10日，之後與另一名囚犯共住1間僅8平方米的牢房。有指他入獄7個月後的生活寄託，是每周1至2次的足球比賽、閱讀小組，以及基礎電子學課程，以換取刑期減免。
