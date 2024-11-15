美斯再來華？ 傳國際邁亞密明年初進行全球巡迴賽 中國成首站

阿根廷球王美斯（Lionel Messi）效力的美職聯球隊國際邁亞密在美職季後賽首輪出局後，提前結束本季，球會開始部署來季計劃。阿根廷傳媒報道，國際邁亞密計劃在2025年1月尾開始全球巡迴賽，第一站大有機會到訪中國，意味美斯經過今年初在香港的缺賽風波後，事隔一年再有機會訪華。

阿根廷傳媒《Tyc》著名記者Gaston Edul周三表示，國際邁亞密已經制定好2025年的季前賽計劃，球隊將於1月10日開始為期3周的訓練，以提升狀態和身體調節為主，希望讓球員以最佳狀態迎接新一季的賽事，球隊除了要出戰美職常規賽外，還會在夏天參加擴軍至32隊的首屆世界冠軍球會盃。在完成體能訓練後，國際邁亞密就會展開全球巡迴賽，首站大有機會是中國，之後將會到南美洲，與當地一些球隊拍跳。

美斯年初訪港失場引爆風波 如果傳聞屬實，國際邁亞密和美斯就會繼今年2月訪港後再次來華。球王今年2月隨國際邁亞密訪港，但報稱因傷，未有上陣鬥香港聯賽選手隊，惟及後於日本「極速復出」，引起香港政府及球迷不滿，主辦方及後「回水」一半。國際邁阿密及後強調球員受傷不是任何人的錯，惟承認遲來的決定引起球迷不滿，亦令主辦方感到失望，如果球迷願意再次接待他們，他們渴望再到香港。中國內地當局於失場風波後「封殺」美斯，令3月阿根廷國家隊原定赴華兩場友賽均取消。