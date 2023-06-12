美斯因簽證問題受困北京機場兩小時　球迷塞爆酒店讓賽前訓練一度「被迫取消」

阿根廷足球巨星美斯10日搭乘私人飛機抵達大陸，不過這趟旅程似乎不太順利，在機場時先是因為簽證問題，受困北京國際機場2個多小時，好不容易回到酒店，卻因為粉絲太熱情，讓阿根廷11日晚上6點進行的賽前練習，被迫取消。

因為美斯同時擁有西班牙及阿根廷國籍，而他這次帶的是西班牙護照，在大陸無法使用落地簽，因此美斯一度受困機場，待文件補辦完成後才得以離開。

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不過意外插曲不只這一件，美斯原本就相當有名，在去年為阿根廷及個人贏得世界盃冠軍後，聲勢更是水漲船高，不管是機場，還是球隊下榻的酒店，都聚集了大批粉絲，身穿阿根廷10號藍白球衣，希望能一睹美斯風采。