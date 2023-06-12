美斯因簽證問題受困北京機場兩小時　球迷塞爆酒店讓賽前訓練一度「被迫取消」

記者鄒慈芸／綜合報道
阿根廷足球巨星美斯10日搭乘私人飛機抵達大陸，不過這趟旅程似乎不太順利，在機場時先是因為簽證問題，受困北京國際機場2個多小時，好不容易回到酒店，卻因為粉絲太熱情，讓阿根廷11日晚上6點進行的賽前練習，被迫取消。
因為美斯同時擁有西班牙及阿根廷國籍，而他這次帶的是西班牙護照，在大陸無法使用落地簽，因此美斯一度受困機場，待文件補辦完成後才得以離開。
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不過意外插曲不只這一件，美斯原本就相當有名，在去年為阿根廷及個人贏得世界盃冠軍後，聲勢更是水漲船高，不管是機場，還是球隊下榻的酒店，都聚集了大批粉絲，身穿阿根廷10號藍白球衣，希望能一睹美斯風采。
美斯球迷會見面遭取消
但是大家熱情過頭，卻反倒給球隊帶來了不便，有知名體育博主周岩爆料，球迷秩序混亂，佔據了酒店健身房，酒店方還緊急封鎖球員們居住的樓層，adidas預定舉辦的美斯球迷會見面，也臨時取消。
除此之外，阿根廷隊原本打算在11日晚上6點，在北京奧體中心進行訓練，為15日和澳洲的友誼賽提前做準備，但是因為球迷簡直快把酒店「塞爆了」，讓球隊根本無法找到方法離開，所以訓練也喊卡，好險最後經過溝通，確定訓練仍照常進行。
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