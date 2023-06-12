美斯帶錯護照「無免簽」受困機場兩小時？護照有問題的是別人

阿根廷球王美斯（Lionel Messi）10日搭乘私人飛機抵達大陸北京，卻傳出美斯本人疑似因護照和簽證問題，被卡在海關長達2小時，引發網友高度熱議。不過，《廣州日報》稍早引述官方賽事組委會的消息闢謠，美斯本人並無任何簽證或護照問題，並指出護照出現問題的是美斯的國家隊友奧塔門迪（Nicolás Otamendi），且問題僅花不到20分鐘就解決。

奧達文迪護照號碼有問題

打從美斯抵達大陸前幾天開始，各種小道傳聞就不斷在網路上流傳，而美斯本人抵達當天，陸網更傳出他因簽證問題受困機場，還搭配社群對話截圖，描述美斯大陸行被滯留機場的原因，因為他持西班牙護照入境，但其該國落地簽只能免簽台灣，讓美斯疑惑反問「台灣不算大陸？」

不過，陸媒《廣州日報》11日闢謠稱，美斯在北京機場滯留的消息，從球迷群到自媒體一路「暢通無阻」傳播，但事實並沒有經過賽事組委會的確認。報道引述組委會消息稱，事實上，真正護照出現問題的是美斯的隊友奧達文迪，由於其護照號碼與北京口岸簽證受理書上所載內容不符，因此被拒絕入境，在阿根廷國家隊緊急支援下，只花了20分鐘就解決入境。

美斯因簽證問題受困北京機場兩小時 球迷塞爆酒店讓賽前訓練一度「被迫取消」

陸媒闢謠稱，真正護照出現問題的是美斯的隊友奧達文迪（Nicolás Otamendi）。（圖／翻攝[email protected]）

報道也提到，至於網上流傳美斯為海關人員的高效率豎起大拇指「比讚」，也只是自媒體的「看圖說故事」，那只不過是美斯到達時意識到有接機人員在拍照，再正常不過的拍照手勢而已。

陸網流傳着一張美斯豎起大拇指「比讚」的照片。（圖／翻攝微博）

事實上，由於美斯和阿根廷隊巨大的影響力，引發了大陸球迷的高度關注。主辦單位出於安全考量，為了避免球員們受到瘋狂粉絲騷擾，不僅取消了阿根廷隊所有的商業和公益活動，甚至是賽前的訓練也不予安排媒體觀摩，更刻意隱藏了球隊下榻旅館名稱與地點，但依舊被神通廣大的網友查出位置，擠在門外設法一睹偶像的風采。

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