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體育
2024-02-02 21:27:00

美斯訪香港｜國際邁亞密教練︰周六操練決定美斯上陣時間 蘇亞雷斯讚香港好靚

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蘇亞雷斯緊隨美斯落機。(蘇文傑攝)

蘇亞雷斯緊隨美斯落機。(蘇文傑攝)

美斯（Lionel Messi）效力的國際邁亞密（Inter Miami）將在星期日（4日）與港聯上演表演賽，球隊今日（2日）下午坐私人飛機抵達香港，傍晚會於國際富麗敦海洋公園酒店舉行記者會。

包括美斯在內的國際邁亞密職球員，從沙特阿拉伯乘坐私人飛機，在下午抵達香港國際機場。機管局在停機坪為球隊進行接待儀式，期間見到美斯手持着馬黛茶杯及暖水壺落機，還有LV的行李箱。而烏拉圭前鋒的蘇亞雷斯（Luis Suarez）亦隨美斯落機。在機場拍完大合照，美斯一行人未有與包括體育專員黃德森等人合照就上大巴離開。

 
美斯手持馬黛茶及暖水壺落機。(蘇文傑攝) 網民揭示美斯手持是價值3萬多的LV行李箱。(蘇文傑攝) 蘇亞雷斯緊隨美斯落機。(蘇文傑攝) 國際邁亞密抵港後在停機坪合照。(蘇文傑攝) 國際邁亞密抵港後在停機坪合照。(蘇文傑攝) 國際邁亞密抵港後在停機坪合照。(蘇文傑攝) 國際邁亞密專機抵達停機坪。(蘇文傑攝) 體育專員黃德森等人與國際邁亞密代表停機坪合照。(蘇文傑攝)

蘇亞雷斯︰與美斯再做隊友夢想成真

傍晚會於國際富麗敦海洋公園酒店舉行記者會，由蘇亞雷斯及國際邁亞密教練馬天奴出席，美斯未有現身。第一次來香港的蘇亞雷斯一來已賣口乖︰「由飛機上鳥瞰角度看香港好靚，香港的球迷也很熱情。」被問到再與前巴塞隆拿曾合作的美斯、布斯基斯及佐迪艾巴再做隊友，蘇亞雷斯直言夢想成真︰「當初收到多間球會邀請，但和舊隊友再續前緣易最好的。」這名烏拉圭前鋒坦言美斯不只是好隊友，球場外更是好朋友。

教練︰鬥港聯盡可能派強陣

美斯被指在昨仗鬥艾納斯時受傷，國際邁亞密教練馬天奴向球迷大派定心丸︰「明天操練時作評估，再決定美斯的上陣時間。如可以的話，一定會盡量安排美斯踢得最長時間。」馬天奴認為亞洲之旅令球員有疲態，但表演賽一樣會盡可能排強陣，從中找出球隊問題所在並解決。第3次來香港的馬天奴指維多利亞港是對香港最深印象。被問到港聯的印象，馬天奴指有留意亞洲盃香港足球隊表現，但陣容不同下，對港聯了解有限，最重要是贏波而且踢出風格。

美斯訪香港，蘇亞雷斯第一次來港大讚鳥瞰香港好靚。 美斯訪香港，國際邁亞密教練馬天奴指美斯上陣時間，在周六操練後定奪。 美斯訪香港，國際邁亞密教練馬天奴大讚維多利亞港最令他難忘。 美斯訪香港，國際邁亞密教練馬天奴及蘇亞雷斯與足總主席霍啟山等合照。 美斯訪香港，記者會有數百名傳媒到場，但美斯沒有出席。 美斯訪香港，台灣張小姐由機場趕往酒店，只為等待球王的簽名。 美斯訪香港，數以百計美斯球迷在酒店內外等待偶像。

台灣美斯迷由機場趕到酒店

酒店內外有數以百名球迷等待，大部份為美斯球迷。除了香港讀國際學校的學生舉牌外，亦有來自內地及台灣的美斯迷。手執阿根廷世界盃冠軍版波衫的張小姐由台灣剛落機就趕到酒店。她以笑容回答表演賽的球賽票價，未有直接回應，相信不止正價入手。

深灣道已有多重警察駐紮，數以十名球迷止步酒店外，未能與球星近距離接觸 深灣親已有多重警察駐紮，數以十名球迷止步酒店外，未能與球星近距離接觸 深灣親已有多重警察駐紮，數以十名球迷止步酒店外，未能與球星近距離接觸 深灣親已有多重警察駐紮，數以十名球迷止步酒店外，未能與球星近距離接觸 球迷舉起美斯橫額及穿美斯球衣 球迷舉起美斯橫額及穿美斯球衣 球迷舉起美斯橫額及穿美斯球衣 球迷舉起美斯橫額及穿美斯球衣 數以百計傳媒 蘇亞雷斯及教練馬天奴出席記者會，美斯暫時未亮相

ViuTV直播港聯友賽國際邁亞密 不設網上重溫

美斯、蘇亞雷斯效力的國際邁亞密，將在星期六（3日）下午5時半會在香港大球場練習，當晚7時會有慈善足球訓練。國際邁亞密將在星期日下午4時與港聯合演表演賽，下午12時半香港大球場開始開放持票人士入場，下午2時15分MIRROR的姜濤、Anson Lo盧瀚霆、G.E.M.鄧紫棋及湯令山Gareth. T將在賽前表演，下午3時美斯效力的國際邁亞密將熱身，4時開賽。下午5時45分設頒獎儀式。

ViuTV 99台或Now TV 630台或下載「Now 隨身睇 – Now TV」應用程式，或於智能電視下載全新的 Smart TV App，周六下午5時15分直播公開操練，而周日下午2時20分起直播賽前表演及表演賽正賽，不過球迷留意節目不設網上直播及重溫。

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美斯訪香港｜國際邁亞密訪香港行程。（am730製圖） 美斯訪香港｜國際邁亞密訪香港行程。（am730製圖） 美斯訪香港｜國際邁亞密訪香港行程。（am730製圖） 美斯訪香港｜國際邁亞密訪香港行程。（am730製圖） 美斯訪香港｜國際邁亞密訪香港行程。（am730製圖） 美斯訪香港｜國際邁亞密訪香港行程。（am730製圖） 美斯訪香港｜國際邁亞密訪香港行程。（am730製圖） 美斯訪香港｜國際邁亞密訪香港行程。（am730製圖） 美斯效力的國際邁亞密2月4日鬥港聯，ViuTV99台直播（ViuTV fb）
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