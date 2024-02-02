美斯訪香港｜國際邁亞密教練︰周六操練決定美斯上陣時間 蘇亞雷斯讚香港好靚

蘇亞雷斯︰與美斯再做隊友夢想成真

傍晚會於國際富麗敦海洋公園酒店舉行記者會，由蘇亞雷斯及國際邁亞密教練馬天奴出席，美斯未有現身。第一次來香港的蘇亞雷斯一來已賣口乖︰「由飛機上鳥瞰角度看香港好靚，香港的球迷也很熱情。」被問到再與前巴塞隆拿曾合作的美斯、布斯基斯及佐迪艾巴再做隊友，蘇亞雷斯直言夢想成真︰「當初收到多間球會邀請，但和舊隊友再續前緣易最好的。」這名烏拉圭前鋒坦言美斯不只是好隊友，球場外更是好朋友。

教練︰鬥港聯盡可能派強陣

美斯被指在昨仗鬥艾納斯時受傷，國際邁亞密教練馬天奴向球迷大派定心丸︰「明天操練時作評估，再決定美斯的上陣時間。如可以的話，一定會盡量安排美斯踢得最長時間。」馬天奴認為亞洲之旅令球員有疲態，但表演賽一樣會盡可能排強陣，從中找出球隊問題所在並解決。第3次來香港的馬天奴指維多利亞港是對香港最深印象。被問到港聯的印象，馬天奴指有留意亞洲盃香港足球隊表現，但陣容不同下，對港聯了解有限，最重要是贏波而且踢出風格。