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體育
2024-02-01 15:46:00

美斯訪香港｜國際邁亞密鬥港聯Now TV免費直播 Now隨身睇設球王追蹤鏡頭

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美斯訪香港｜國際邁亞密鬥港聯Now TV免費直播 「Now 隨身睇」設球王追蹤鏡頭

美斯訪香港｜國際邁亞密鬥港聯Now TV免費直播 「Now 隨身睇」設球王追蹤鏡頭

由球王美斯領軍的美職聯球隊國際邁亞密，本周將會訪香港與港聯隊進行表演賽。Now TV將直播星期六（2月3日）的公開操練、星期日（2月4日）的MIRROR兩子姜濤、Anson Lo盧瀚霆、樂壇天后G.E.M.鄧紫棋、Gareth T.湯令山的賽前表演，與及表演賽正賽。正賽中，以「Now 隨身睇」應用程式收看更設「球王追蹤鏡頭」。

美斯訪香港，Now TV將免費直播公開操練、賽前表演及表演賽正賽，更設「球王追蹤鏡頭」。 美斯訪香港，Now TV將免費直播公開操練、賽前表演及表演賽正賽，更設「球王追蹤鏡頭」。

香港市民免費睇美斯

Now TV 將於周日在 630 台，為全港觀眾免費直播這場萬眾觸目的表演賽，除了Now TV 客戶外，香港市民只需於手機下載「Now 隨身睇 – Now TV」應用程式，或於智能電視下載全新的 Smart TV App*，並完成簡單登記，不論安坐家中還是外出，都可以免費收看這場球壇盛事！除了有球星獻技，還有炙手可熱男團 MIRROR 成員姜濤與 Anson Lo、 G.E.M.鄧紫棋及人氣歌手 Gareth T.作表演嘉賓。

睇直播嫌未夠喉？特設獨家鏡頭追蹤球星動向

國際邁亞密陣中不僅有破紀錄八奪「金球獎」的球王美斯，還有蘇亞雷斯、布斯基斯、艾巴等球星壓陣，球迷只要在表演賽直播期間，透過「Now 隨身睇」收看全港獨家的「球王追蹤鏡頭」，即可捕捉美斯及其隊友於大球場上的細膩腳法，以不同的角度欣賞賽事！

美斯訪香港｜國際邁亞密訪香港行程。（am730製圖） 美斯訪香港｜國際邁亞密訪香港行程。（am730製圖） 美斯訪香港｜國際邁亞密訪香港行程。（am730製圖） 美斯訪香港｜國際邁亞密訪香港行程。（am730製圖） 美斯訪香港｜國際邁亞密訪香港行程。（am730製圖） 美斯訪香港｜國際邁亞密訪香港行程。（am730製圖） 美斯訪香港｜國際邁亞密訪香港行程。（am730製圖） 美斯訪香港｜國際邁亞密訪香港行程。（am730製圖）

星期六直播公開操練

比賽前一日的星期六（2月3日，國際邁亞密亦會於香港大球場進行公開操練，Now TV 將獨家直播國際邁亞密的公開操練，足球迷或美斯迷不能錯過！本周六及周日，只要緊貼 Now TV 各大平台，即可與全香港七百萬人，齊齊免費直擊這場「有今生，無來世」的體壇盛事！

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