美斯訪香港｜比利、馬勒當拿、施丹 盤點那些年作客香港大球場的球王

阿根廷球王美斯（Lionel Messi）將在2024年2月4日，夥同國際邁亞密的隊友在香港大球場獻技對港聯，門票在1小時左右全數售罄，可見這名世界盃冠軍得主在香港深受足球迷歡迎。 世界級球星訪香港不是新鮮事，歷年香港曾經接待包括已故巴西球王比利（Pele）、阿根廷球王馬勒當拿（Diego Maradona）、法國球王施丹（Zinedine Zidane）；還有巴西傳奇前鋒朗拿度（Ronaldo）等，一起回顧他們在香港的經典時刻！

球王比利1970年訪港 最貴門票為打工仔月薪約四分之一 2022年因結腸癌逝世的巴西球王比利（Pele），是最早訪問香港的國際球星之一。1970年，這名3度帶領巴西贏得世界盃冠軍的傳奇球員，跟隨山度士足球隊來港踢過4場表演賽。雖然門票價格不菲，票價介乎10至50元，而當年普羅香港市民月入僅200至300元；換言之，最貴的門票相當於當年打工仔月薪約四分之一，但仍吸引約78,000名觀眾購票入場，見證球王風采。 而比利亦不負眾望，4場表演賽，每場均有落場，一共貢獻8個入球，精湛的球技及爆發力，令觀眾念念不忘，至今仍是很多香港球迷茶餘飯後的話題。

1982年 馬勒當拿VS香港球王胡國雄 球迷最深刻 已故阿根廷球王馬勒當拿（Diego Maradona）亦曾經在1982年轉會巴塞隆拿之前，與小保加到訪香港與「班霸」精工踢友誼賽。當年馬勒當拿來香港，最為球迷津津樂道是與「香港球王」胡國雄同場較勁。為欣賞這個歷史時刻，政府大球場（香港大球場前身）近28,000張門券一早沽清。雖然馬勒當拿未於該場賽事入球，仍交出2個助攻，最終小保加以2︰0擊敗精工獲勝。 幾年之後，馬勒當拿在1986年為阿根廷贏得第二座世界盃冠軍。雖然在8強對英格蘭以「上帝之手」入球引起爭議，但對於曾經近距離欣賞馬勒當拿腳法的香港球迷而言，事件無損球王魅力。

皇馬「6條A」2003沙士後駕臨 2003年香港受非典型肺炎（SARS）重創，經濟民生大受打擊。政府為提振社會氣氛，啟動「重建香港經濟活力」計劃，傳以戲金高達200萬歐元邀請「銀河艦隊」皇家馬德里訪港，包括「球王」施丹、「大哨」朗拿度、「萬人迷」碧咸，還有魯爾、費高及卡路士、卡斯拿斯等重量級球星隨團訪港，風頭一時無兩。 為迎戰皇馬的「6條Ace」陣容，香港和內地球員組成聯隊出戰。比賽當日，香港大球場40,000個座位座無虛席，氣氛熱烈高漲。比賽開始約4分鐘，就由皇馬的費高射入十二碼先開紀錄，其後再由朗拿度在禁區射入龍門，領先2比0。聯隊由內地球員王鵬追近紀錄，但朗拿度及魯爾再各入一球，加上李堯再射破皇馬大門，令皇馬以4︰2取勝。雖然中港聯隊最終以2：4落敗，但仍贏得球迷掌聲。