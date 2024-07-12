美洲國家盃｜南美足協譴責烏拉圭哥倫比亞賽後衝突　利物浦憂達雲紐尼斯面臨長期停賽

南美足協（CONMEBOL）就美洲國家盃的四強賽事，烏拉圭與哥倫比亞賽後，有哥倫比亞球迷與烏拉圭職球員衝突事件作出譴責及會進行調查。雖然球員解釋是為保護家人，但涉事的達雲紐尼斯（Darwin Nunez）效力的利物浦已準備與該位射手進行會議了解事件，因為有指他有機會面臨一段長時間的停賽。 南美足協鰥表聲明：「有關事件將熱情轉化為暴力是不能夠接受。在美洲國家盃的決賽前夕，我們重申並作出警告，任何沾污這項世界足球慶典都是不能容許，這是包括在球場內的球迷還是球員。」南美足協表示他們希望先了解事件的發生順序。

有關事件於賽後哥倫比亞勝出後發生，根據外國媒體表示，爆發衝突的位置是烏拉圭球員家屬所在的看台，而當時烏拉圭球員是在看台帶走家人。從當時的影片見到在球員登上看台期間已有多個膠杯連同啤酒等液體擲向烏拉圭球員方向，其間包括隊長的荷西基文尼斯（Jose Gimenez）、朗奴阿拿奧祖（Ronald Araujo）及賓坦古亞（Rodrigo Bentancur）也牽涉其中。在之後再有膠杯擲向紐尼斯的方向後，紐尼斯就開始向哥倫比亞球迷出拳。而據媒體指，在事後也看到紐尼斯在場內安撫兒子。紐尼斯目前未有回應事件。