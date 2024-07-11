HOY TV宣布76台或77台或HOY APP會直播美洲國家盃，美洲國家盃（Copa America）2024在美國舉行，美斯領軍的阿根廷以2︰0擊敗加拿大率先晉身決賽。而4強哥倫比亞氣走烏拉圭，阿根廷對哥倫比亞在決賽會師。

美洲國家盃決賽時間︰周一早上8時

美洲國家盃設季軍戰，在7月14日（周日）早上8時在HOY 77台免費直播，而決賽將在7月15日（周一日）早上8時在HOY 77台免費直播。