HOY TV宣布76台或77台或HOY APP會直播美洲國家盃，美洲國家盃（Copa America）2024在美國舉行，美斯領軍的阿根廷以2︰0擊敗加拿大率先晉身決賽。而4強哥倫比亞氣走烏拉圭，阿根廷對哥倫比亞在決賽會師。
美洲國家盃｜哥倫比亞一球挫烏拉圭 與阿根廷決賽爭雄
美洲國家盃決賽時間︰周一早上8時
美洲國家盃設季軍戰，在7月14日（周日）早上8時在HOY 77台免費直播，而決賽將在7月15日（周一日）早上8時在HOY 77台免費直播。
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阿根廷再晉決賽
阿根廷在美斯開齋下，以2︰0擊敗加拿大，連續兩屆晉身美洲國家盃決賽。
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美洲國家盃分組
- A組︰阿根廷、秘魯、智利、加拿大
- B組︰墨西哥、厄瓜多爾、委內瑞拉、牙買加
- C組︰美國、烏拉圭、巴拿馬、玻利維亞
- D組︰巴西、哥倫比亞、巴拉圭、哥斯達黎加
歐洲國家盃｜決賽ViuTV周一凌晨3時免費直播（附連結）
歐洲國家盃｜淘汰賽賽程／走線圖懶人包／直播連結
利物浦前鋒紐尼斯與球迷衝突或有手尾
烏拉圭的射手達雲紐尼斯（Darwin Nunez）被清楚拍到於看台與球迷「講手」，南美足協（CONMEBOL）已表示會作出調查。
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