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體育
2024-07-11 12:09:00

美洲國家盃｜阿根廷哥倫比亞決賽爭冠 HOY TV周一免費直播（附連結）

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美洲國家盃｜阿根廷哥倫比亞決賽爭冠 HOY TV周一免費直播（附連結）

美洲國家盃｜阿根廷哥倫比亞決賽爭冠 HOY TV周一免費直播（附連結）

HOY TV宣布76台或77台或HOY APP會直播美洲國家盃，美洲國家盃（Copa America）2024在美國舉行，美斯領軍的阿根廷以2︰0擊敗加拿大率先晉身決賽。而4強哥倫比亞氣走烏拉圭，阿根廷對哥倫比亞在決賽會師。

美洲國家盃｜哥倫比亞一球挫烏拉圭　與阿根廷決賽爭雄

美洲國家盃決賽時間︰周一早上8時

美洲國家盃設季軍戰，在7月14日（周日）早上8時在HOY 77台免費直播，而決賽將在7月15日（周一日）早上8時在HOY 77台免費直播。

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美洲國家盃賽程｜HOY TV76/77台免費直播。 美洲國家盃｜HOY TV免費直播32場，一場不漏。（Youtube截圖） 美洲國家盃｜6月21日揭幕戰是阿根廷對加拿大。（Youtube截圖）

阿根廷再晉決賽

阿根廷在美斯開齋下，以2︰0擊敗加拿大，連續兩屆晉身美洲國家盃決賽。

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美洲國家盃分組

  • A組︰阿根廷、秘魯、智利、加拿大
  • B組︰墨西哥、厄瓜多爾、委內瑞拉、牙買加
  • C組︰美國、烏拉圭、巴拿馬、玻利維亞
  • D組︰巴西、哥倫比亞、巴拉圭、哥斯達黎加

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利物浦前鋒紐尼斯與球迷衝突或有手尾

烏拉圭的射手達雲紐尼斯（Darwin Nunez）被清楚拍到於看台與球迷「講手」，南美足協（CONMEBOL）已表示會作出調查。

美洲國家盃｜烏拉圭完場看台再「開波」　達雲紐尼斯與哥倫比亞球迷衝突
 

美洲國家盃77台直播連結

 

 

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