美洲國家盃｜烏拉圭輕取巴拿馬　東道主美國贏玻利維亞兩粒

正當歐洲國家盃如火如荼之際，地球另一邊的美洲國家盃勁旅也陸續亮相。當中烏拉圭有達雲紐尼斯（Darwin Nunez）的建功，以3:1輕取巴拿馬。至於今屆東道主的美國，就以2:0擊敗玻利維亞。

將9號球衣讓出予蘇亞雷斯（Luis Suarez）的達雲紐尼斯，雖然在利物浦的飄忽表現為人咎病，但是在國家隊其實表現相當神勇。面對分組實力稍次的巴拿馬，球隊16分鐘已經由麥斯米利安阿拿奧祖（Maximilian Araujo）建功取得領先。然而這支15屆冠軍，之後多次機會還是未能擴大比數。要到85分鐘才由達雲紐尼斯再入一球，這是他在近6次代表烏拉圭的第9球。加上馬迪亞斯雲拿（Matias Vina）補時為烏拉圭增添比數至3:0。巴拿馬在補時5分鐘破蛋，但仍輸1:3。而蘇亞雷斯在今仗未有上陣。