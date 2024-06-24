美洲國家盃｜烏拉圭輕取巴拿馬　東道主美國贏玻利維亞兩粒

正當歐洲國家盃如火如荼之際，地球另一邊的美洲國家盃勁旅也陸續亮相。當中烏拉圭有達雲紐尼斯（Darwin Nunez）的建功，以3:1輕取巴拿馬。至於今屆東道主的美國，就以2:0擊敗玻利維亞。
將9號球衣讓出予蘇亞雷斯（Luis Suarez）的達雲紐尼斯，雖然在利物浦的飄忽表現為人咎病，但是在國家隊其實表現相當神勇。面對分組實力稍次的巴拿馬，球隊16分鐘已經由麥斯米利安阿拿奧祖（Maximilian Araujo）建功取得領先。然而這支15屆冠軍，之後多次機會還是未能擴大比數。要到85分鐘才由達雲紐尼斯再入一球，這是他在近6次代表烏拉圭的第9球。加上馬迪亞斯雲拿（Matias Vina）補時為烏拉圭增添比數至3:0。巴拿馬在補時5分鐘破蛋，但仍輸1:3。而蘇亞雷斯在今仗未有上陣。
普列錫一入球一助攻領美國旗開得勝
至於同組的另一場賽事，東道主的美國對玻利維亞。開賽僅3分鐘，美國的基斯甸普列錫（Christian Pulisic）禁區頂一記冷箭為球隊先開紀錄，加上巴朗根（Folarin Balogun）在44分鐘接應普列錫助攻射入，令美國主場贏到兩球，不過球隊下半場未有入球下，美國以2:0輕取玻利維亞。
分組下一場比賽將在當地時間的周四（27）進行，烏拉圭會先對玻利維亞，而美國就會對巴拿馬。