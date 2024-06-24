巴西壓軸登場「大」有作為

上屆決賽不敵阿根廷飲恨的巴西，早前經歷連敗後，已改由前聖保羅教頭杜利華祖利亞(Dorival Junior)領軍。今屆美洲盃，巴西大軍中，最令人期待的當然是超新星安迪歷(Endrick)，有望與雲尼斯奧斯祖利亞(Vinicius Junior)、洛迪高高斯(Rodrygo)組成「皇馬三劍俠」。

由於今屆美洲國家盃在美國上演，賽程上開賽時間一般是香港時間早上6時、早上8時或早上9時。

美洲國家盃分組