美洲國家盃（Copa America）2024在美國舉行，16支球隊進行32場比賽爭逐冠軍，揭幕戰阿根廷以2︰0挫加拿大，美斯交出助攻。HOY TV宣布76台或77台或HOY APP會直播美洲國家盃，周二早上6時哥倫比亞對巴拉圭在HOY76台免費直播，而巴西鬥哥斯達黎加將在周二早上9時於HOY 77台免費直播，
歐洲國家盃｜Kylie C/李佩芝/張嘉殷NowTV絲打有一個共通點
巴西壓軸登場「大」有作為
上屆決賽不敵阿根廷飲恨的巴西，早前經歷連敗後，已改由前聖保羅教頭杜利華祖利亞(Dorival Junior)領軍。今屆美洲盃，巴西大軍中，最令人期待的當然是超新星安迪歷(Endrick)，有望與雲尼斯奧斯祖利亞(Vinicius Junior)、洛迪高高斯(Rodrygo)組成「皇馬三劍俠」。
美洲國家盃｜巴西壓軸登場「大」有作為
由於今屆美洲國家盃在美國上演，賽程上開賽時間一般是香港時間早上6時、早上8時或早上9時。
美洲國家盃分組
- A組︰阿根廷、秘魯、智利、加拿大
- B組︰墨西哥、厄瓜多爾、委內瑞拉、牙買加
- C組︰美國、烏拉圭、巴拿馬、玻利維亞
- D組︰巴西、哥倫比亞、巴拉圭、哥斯達黎加
歐洲國家盃｜附51場賽程／走線圖懶人包／直播連結
雲尼斯奧斯領軍巴西
而去屆亞軍巴西位處D組，皇家馬德里前鋒雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior）、來季加盟皇馬的安迪歷（Endrick）與柏基達、阿仙奴中堅加比爾馬加希斯（Gabriel Magalhaes）、利物浦門將艾利臣（Alisson）皆入選巴西大軍名單，惟曼城門將艾達臣因傷落選，熱刺的李察利臣、曼聯的卡斯米路同樣名落孫山。
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