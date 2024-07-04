美洲國家盃｜美媒批南美足協定價過高致入場少　記者熱狗餐都盛惠兩舊

美洲國家盃的分組賽結束，美國與墨西哥兩支來屆世界盃主辦國都已經出局。美國媒體總結分組賽中，指分組賽不少場地都未能滿員，認為是因為主辦的南美足協（CONMEBOL）在門票的定價過高有關。
美國體育媒體的ESPN報道，在周一（1日）東道主美國對烏拉圭的關鍵大戰，於可以容納超過7.6萬人的箭頭球場，卻只有5.56萬球迷入場。在這樣的一場關鍵賽事，加上對手的世界排名及質素，這是並不尋常。報道指，這場比賽到最後開賽前，頂層看台最高位置仍然在網上以115美元（約897.9港元）出售，質疑南美足協的「浮動票價」機制，是否定價得太高。
南美足協「賺到盡」
報道表示，雖然南美足協稱在頭20場的比賽有9場比賽都達到滿員，但入座真正達100%，只有1場，其他都介乎於93%至99%。部份缺乏吸引力的比賽，就更只得半滿，其中秘魯對加拿大的比賽，於肯薩斯城舉行，更錄最低的11,622人入場，而且當時更達攝氏37.78度高溫。美國隊的中場韋斯頓麥堅尼（Weston McKennie）在首戰對玻利維亞後也表示：「有時回來覺得很沮喪，在這麼大的球場卻沒有填滿。」該場在達拉斯舉行的比賽，可容納約8萬人的球場，僅有47,873球迷。在之後美國不敵巴拿馬亦只有5.9萬球迷。
ESPN指，南美足協不滿美國在8年的世紀美洲國家盃中，獲取了7,500萬美元的收入，並讓美國足協獲得巨額盈餘，因此今次也希望透過自己主辨來獲利。但報道質疑，南美足協高估了球迷願意付出的金額而提高了門票定價。報道也指出，就算是向媒體提供的「熱狗餐」，也賣25美元（約195.2港元），指主辦方在各方面都像在「賺到盡」。又指南美足協作為組織者，從門票定價到市場推廣都沒有做好，令這項賽事未能於這個充滿國際體育盛事的賽期中吸引到眼球。