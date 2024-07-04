美洲國家盃｜美媒批南美足協定價過高致入場少　記者熱狗餐都盛惠兩舊

美洲國家盃的分組賽結束，美國與墨西哥兩支來屆世界盃主辦國都已經出局。美國媒體總結分組賽中，指分組賽不少場地都未能滿員，認為是因為主辦的南美足協（CONMEBOL）在門票的定價過高有關。

美國體育媒體的ESPN報道，在周一（1日）東道主美國對烏拉圭的關鍵大戰，於可以容納超過7.6萬人的箭頭球場，卻只有5.56萬球迷入場。在這樣的一場關鍵賽事，加上對手的世界排名及質素，這是並不尋常。報道指，這場比賽到最後開賽前，頂層看台最高位置仍然在網上以115美元（約897.9港元）出售，質疑南美足協的「浮動票價」機制，是否定價得太高。