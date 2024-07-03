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體育
2024-07-03 11:39:00

美洲國家盃｜阿根廷厄瓜多爾爭入4強 HOY TV周五免費直播（附連結）

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美洲國家盃｜ 6月21日 至 7月15日 ｜ HOY 77 台 76 台、HOY APP 直播台

美洲國家盃｜ 6月21日 至 7月15日 ｜ HOY 77 台 76 台、HOY APP 直播台

HOY TV宣布76台或77台或HOY APP會直播美洲國家盃，美洲國家盃（Copa America）2024在美國舉行，16支球隊進行32場比賽爭逐冠軍。阿根廷及巴西先後晉身8強。而7月5日（周五）早上9時美斯的阿根廷與厄瓜多爾爭入4強，將在HOY77台免費直播。6月7日早上9時委內瑞拉與加拿大8強會師。至哥倫比亞與巴拿馬將在7月7日晚早上6時亮相，而巴西與烏拉圭在7月7日早上9時硬碰。以上8強賽事在HOY 77台免費直播。

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美洲國家盃賽程｜HOY TV76/77台免費直播。 美洲國家盃｜HOY TV免費直播32場，一場不漏。（Youtube截圖） 美洲國家盃｜6月21日揭幕戰是阿根廷對加拿大。（Youtube截圖）

阿根廷全勝出線 主辦國美國出局

阿根廷3戰全勝以9分取得A組榜首，與加拿大一同出線。而B組委內瑞拉及厄瓜多爾分別出線。而主辦國美國在分組賽最後一場以0︰1敗於烏拉圭，同時間巴拿馬以3︰1贏玻利維亞，令美國無緣出線，烏拉圭與巴拿馬晉級。

由於今屆美洲國家盃在美國上演，賽程上開賽時間一般是香港時間早上6時、早上8時或早上9時。

美洲國家盃分組

  • A組︰阿根廷、秘魯、智利、加拿大
  • B組︰墨西哥、厄瓜多爾、委內瑞拉、牙買加
  • C組︰美國、烏拉圭、巴拿馬、玻利維亞
  • D組︰巴西、哥倫比亞、巴拉圭、哥斯達黎加

歐洲國家盃｜淘汰賽賽程／走線圖懶人包／直播連結

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美洲國家盃｜分組出線形勢，截至7月2日（am730製圖）

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