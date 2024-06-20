美洲國家盃｜衛冕阿根廷勢炒加拿大

阿根廷近年威盡球壇，上屆在美洲盃決賽，憑「天使」迪馬利亞一箭定江山，勇挫東道主巴西；之後又在世盃決賽周決賽，全靠門神達米安馬天尼斯的神勇演出，互射12碼射贏法國奪冠。球王美斯如今仍為國家隊掛帥，前線尚有應屆意甲神射手拿達路馬天尼斯，上仗約戰危地馬拉，就靠二人各入2球，輕鬆大勝壯行色。

主帥史卡朗尼上仗試陣，在費倫天拿表現光芒四射的尼高拉斯干沙利斯，以左閘示人；至於年僅19歲的蒙沙翼鋒卡邦尼，亦以正選右翼姿態亮相。特意安排一對腳法秀麗的意甲兵在邊路進攻，顯然希望能夠增強球隊的側擊能力，預期以老帶新的阿根廷，今屆整體實力隨時更上層樓。

加拿大主辦來屆世界盃

作為來屆世盃主辦國之一，加拿大當然希望盡快提升國家隊實力，上月更邀來前列斯聯主帥馬殊接掌。畢竟「楓葉國」上屆世盃分組賽3戰全敗出局，表現完全不足以與列強抗衡；早前在新帥領軍下先戰荷蘭吞4蛋，防線錯漏百出。接著出訪法國，採取全場死守，雖能成功悶和收場，但擁有約拿芬大衛、拿連及艾方素戴維斯等進攻好手，鋒力疲弱問題卻絲毫沒有改善，今戰打真軍遇上星光熠熠的阿根廷，慎防大敗收場。