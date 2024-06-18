美洲國家盃（Copa America）2024在美國舉行，16支球隊進行32場比賽爭逐冠軍，揭幕戰在6月21日（周五）由尋求衛冕的阿根廷鬥加拿大。HOY TV早前發放短片，宣布76台或77台或HOY APP會直播美洲國家盃。

美洲國家盃去屆由阿根廷奪得，揭幕戰美斯在陣的阿根廷將在A組鬥加拿大，開賽時間是星期五早上8時，HOY TV76台將免費直播阿根廷對加拿大。而A組首輪另一場秘魯對智利，將在6月22日（星期六）早上8時於HOY TV77台免費直播。

由於今屆美洲國家盃在美國上演，賽程上開賽時間一般是香港時間早上6時、早上8時或早上9時。

美洲國家盃分組