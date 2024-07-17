美洲國家盃｜阿根廷安素涉種族歧法國人道歉　車路士隊友Unfollow兼被球會譴責

阿根廷歷史性第16度稱霸美洲國家盃，理應是件開心事，可是就在球隊瘋狂慶祝之際，該隊中場安素費南迪斯（Enzo Fernandez）卻玩出禍；一段有關他高唱一首種族歧視法國移民後裔的歌曲經安素本人IG發放，引發軒然大波，縱然安素事後已作道歉，但在法國足協正式向國際足協（FIFA）投訴後，安素及阿根廷足總或會面臨嚴重處分。而其所屬的球會車路士亦聲明譴責，並會採取內部紀律處分。

安素涉取笑「麥巴比曾與變性人交往」

安素所唱的歌曲據報是在2022年世界盃，阿根廷擊敗法國後高唱並流傳，歌詞內容是諷刺法國的黑人球員父母分別來自安哥拉、尼日利亞及喀麥隆等，護照卻是法國人，同時更取笑基利安麥巴比（Kylian Mbappe）曾與變性人交往等。當安素將唱這歧視歌曲的片段放上網後，其車路士隊友韋斯利科芬拿（Wesley Fofana）隨即轉發片段並發文寫上：「2024的足球壇，毫無掩飾的歧視！」

包括韋斯利科芬拿、阿素迪沙斯（Axel Disasi）及馬路古斯圖（Malo Gusto）等車路士的法籍隊員隨即取消了對隊長安素的IG關注。車路士在周三（17日）亦發表聲明，指任何形式的歧視行為都是球會不能夠接受，又表示球隊以多元而自豪，並歡迎來自不同文化、社區及身份的人們。至於法國足總主席菲臘比戴亞路（Philippe Diallo）更發聲明譴責事件，並表明會正式向阿根廷足總及國際足協投訴。