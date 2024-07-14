美洲國家盃｜阿根廷決賽求破哥倫比亞力爭16度奪標　兩隊「10號仔」比拚

哥倫比亞28場國際賽不敗 至於對手的哥倫比亞，今次只是第3次入決賽，對上一次是2001年，他們主場奪冠而回。主帥羅倫素（Nestor Lorenzo）就表示：「我們知道對手是誰，不過都需要我們動力，我們要明白，這是不同的一場比賽。這場比賽絕對壓倒我們做過的一切，而我們有這個機會去享受它，我們有機會去對世界冠軍。」 帶領阿根廷連續在美洲國家盃及世界盃取勝，美斯的地位確實無法挑戰。不過哥倫比亞的占士洛迪古斯，以6個助攻打破了美斯在美洲盃的紀錄。史卡朗尼表示：「拿斯達（羅倫素）找到方法圍繞着他（洛迪古斯）比賽，而他也是一個偉大的球員，不過我們從不專注在單一球員，我們是專注於團隊的。」

迪馬利亞國家隊最後一仗 今場比賽同時也是阿根廷名將，36歲的迪馬利亞告別國家隊的比賽。美斯在賽前表示：「誰知道可能他會在決賽射入另一個入球，就如他之前所做的一樣。這會是非比尋常的。」美斯又指，球隊雖然希望迪馬利亞繼續為國效力，不過他早已做了決定：「我們經常跟他說，如果一切順利，我們還有（世界盃）外圍賽要打。不過，迪馬利亞已經有了打算，沒有東西可以改變。」