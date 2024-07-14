美洲國家盃｜阿根廷決賽求破哥倫比亞力爭16度奪標　兩隊「10號仔」比拚

香港時間周一（15日）的凌晨，除了是歐洲國家盃的決賽，還有美洲國家盃的決賽進行。由球王美斯（Lionel Messi）領軍的阿根廷，會對上已經28場國際賽不敗的哥倫比亞，這場除了是美斯與占士洛迪古斯（James Rodriguez）表現的較量，也是阿根廷老將「天使」迪馬利亞（Angel di Maria）的國家隊最後一仗。
歷史性第30次打入這項洲際賽事的決賽，阿根廷過去贏過15次，與烏拉圭相同，因此再贏一次阿根廷就可以破紀錄16次奪冠，而過去就只有西班牙可以在世界盃及洲際賽之間取得3連勝。阿根廷主帥的史卡朗尼（Lionel Scaloni）賽前表示：「我們一直盡力打出同樣的風格。球隊的DNA仍是一樣，這是最重要的事。我們會盡力在決賽勝出，我們的打法不會改變，不過很明顯，決賽是很特別的。」
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哥倫比亞28場國際賽不敗
至於對手的哥倫比亞，今次只是第3次入決賽，對上一次是2001年，他們主場奪冠而回。主帥羅倫素（Nestor Lorenzo）就表示：「我們知道對手是誰，不過都需要我們動力，我們要明白，這是不同的一場比賽。這場比賽絕對壓倒我們做過的一切，而我們有這個機會去享受它，我們有機會去對世界冠軍。」
帶領阿根廷連續在美洲國家盃及世界盃取勝，美斯的地位確實無法挑戰。不過哥倫比亞的占士洛迪古斯，以6個助攻打破了美斯在美洲盃的紀錄。史卡朗尼表示：「拿斯達（羅倫素）找到方法圍繞着他（洛迪古斯）比賽，而他也是一個偉大的球員，不過我們從不專注在單一球員，我們是專注於團隊的。」
迪馬利亞國家隊最後一仗
今場比賽同時也是阿根廷名將，36歲的迪馬利亞告別國家隊的比賽。美斯在賽前表示：「誰知道可能他會在決賽射入另一個入球，就如他之前所做的一樣。這會是非比尋常的。」美斯又指，球隊雖然希望迪馬利亞繼續為國效力，不過他早已做了決定：「我們經常跟他說，如果一切順利，我們還有（世界盃）外圍賽要打。不過，迪馬利亞已經有了打算，沒有東西可以改變。」