美職聯｜美斯年薪創美職史上新高　否認借回巴塞隆拿

阿根廷球王美斯（Lionel Messi），帶領國家隊在世界盃外圍賽協助阿根廷保持全勝之後，隨即返回美國向球會報到，並作為國際邁亞密的坐上客。而美職聯在周三（18日）公布的球員薪酬，美斯以2,040萬美元（約1.59億港元）年薪創美職聯的史上新高，而美斯在世界盃後回應傳媒，否認了將借回西甲球會巴塞隆拿的傳聞。

美職聯球員公會在周三公布聯賽的球員薪酬，當中美斯的獲承諾酬金達到2,040萬美元。然而這數字只不過是他的基本薪酬，因為還有好似是電視分紅等及獎金，美斯在美國仍有達5,000萬至6,000美元的年收，這當然比之前沙特阿拉伯聯賽開出的數字仍低。而在美斯之後的，並不是他的隊友布斯基斯（Sergio Busquets）或佐迪艾巴（Jordi Alba），而是FC多倫多的前意大利國腳恩斯治尼（Lorenzo Insigne），達1,540萬美元，而之後順次序是芝加哥火焰的前瑞士國腳沙基利（Xherdan Shaqiri）、洛杉磯銀河的前曼聯前鋒「小豆」查維亞靴南迪斯（Javier Hernandez）以及同為多倫多的貝拿迪斯治（Federico Bernardeschi）。

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開支最高3隊未能晉級季後賽

在美斯的來投，也令美職聯的平均薪金得以提高，球員平均基本年薪增至543,207美元，比去年上升5.5%，同時令底薪的球員將可以提高。然而高投資在美職聯不等於有成績，今季3支最高開支的球會國際邁亞密、FC多倫多及洛杉磯銀河都無緣季後賽，而開支排第6高的FC奧斯汀同樣未有打入季後賽。而薪酬支出最低的奧蘭多城，今季總排名第2，不過球隊的艾簡卡拉（Ercan Kara）在9月轉投土耳其，才令球隊的薪酬空間增加。

另外，美斯在世盃外的比賽回應有關借回巴塞的傳聞：「這是個恥辱（無緣季後賽）。我們追得很近的，不過我錯過了最後幾場比賽，我們有很多傷病問題。在7月時對我們很困難，我們要3日打一場，又要舟車勞頓。不過我們贏了錦標，這對球會以至未來一年都相當重要。」他又指：「我會繼續訓練，我會踢之後的比賽，也會盡力在11月以最佳狀態回來（國家隊）。之後我會享受在阿根廷的假期，這是我第一次在12月有更多休息的日子，在假期可以與家人一起。然後1月，我會返來準備季初，從頭開始為一切可能做準備。」