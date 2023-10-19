熱門搜尋:
于品海 施政報告2023 以巴衝突 煥然壹居 天氣 尋人 玫瑰崗中學 大閘蟹2023 精進建築 綠色債券 陳卓賢 Lolly Talk 網上熱話 流感 居屋2023 鍾培生 恒大 香港夜繽紛 JPEX 福島核污水 好去處 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
體育
2023-10-19 11:08:37

美職聯｜美斯年薪創美職史上新高　否認借回巴塞隆拿

分享：
美斯表示會留在國際邁亞密。(路透社)

美斯表示會留在國際邁亞密。(路透社)

阿根廷球王美斯（Lionel Messi），帶領國家隊在世界盃外圍賽協助阿根廷保持全勝之後，隨即返回美國向球會報到，並作為國際邁亞密的坐上客。而美職聯在周三（18日）公布的球員薪酬，美斯以2,040萬美元（約1.59億港元）年薪創美職聯的史上新高，而美斯在世界盃後回應傳媒，否認了將借回西甲球會巴塞隆拿的傳聞。

 

美斯表示會留在國際邁亞密。(路透社) 美斯表示會留在國際邁亞密。(路透社)

美職聯球員公會在周三公布聯賽的球員薪酬，當中美斯的獲承諾酬金達到2,040萬美元。然而這數字只不過是他的基本薪酬，因為還有好似是電視分紅等及獎金，美斯在美國仍有達5,000萬至6,000美元的年收，這當然比之前沙特阿拉伯聯賽開出的數字仍低。而在美斯之後的，並不是他的隊友布斯基斯（Sergio Busquets）或佐迪艾巴（Jordi Alba），而是FC多倫多的前意大利國腳恩斯治尼（Lorenzo Insigne），達1,540萬美元，而之後順次序是芝加哥火焰的前瑞士國腳沙基利（Xherdan Shaqiri）、洛杉磯銀河的前曼聯前鋒「小豆」查維亞靴南迪斯（Javier Hernandez）以及同為多倫多的貝拿迪斯治（Federico Bernardeschi）。

 

▼金球獎2023｜候選名單▼

金球獎2023｜哈利卡尼（拜仁慕尼黑、英格蘭）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜域陀奧森漢（拿玻里、尼日利亞）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜基利安麥巴比（巴黎聖日耳門、法國）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜莫迪歷（皇家馬德里、克羅地亞）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜金玟哉（拜仁慕尼黑、南韓）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜利雲杜夫斯基（巴塞隆拿、波蘭）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜拿達路馬天尼斯（國際米蘭、阿根廷）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜美斯（國際邁亞密、阿根廷）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜基沙文（馬德里體育會、法國）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜洛迪卡斯簡迪（曼城、西班牙）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜雲尼斯奧斯祖利亞（皇家馬德里、巴西）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜祖利安艾華利斯（曼城、阿根廷）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜耶辛尼保奴（希拉爾、摩洛哥）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜根度簡（巴塞隆拿、德國）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜馬田奧迪加特（阿仙奴、挪威）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜艾寧夏蘭特（曼城、挪威）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜魯賓戴亞斯（曼城、葡萄牙）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜達米安馬天尼斯（阿士東維拉、阿根廷）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜尼高路巴列拿（國際米蘭、意大利）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜基華拉斯基利亞（拿玻里、格魯吉亞）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜貝拿度施華（曼城、葡萄牙）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜高路梅安尼（巴黎聖日耳門、法國）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜祖迪比寧咸（皇家馬德里、英格蘭）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜奇雲迪布尼（曼城、比利時）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜布卡約沙卡（阿仙奴、英格蘭）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜穆罕默德沙拿（利物浦、埃及）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜賓施馬（伊蒂哈德、法國）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜奧拿拿（曼聯、喀麥隆）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜穆斯亞拿（拜仁慕尼黑、德國）列入圍名單。（France Football FB） 金球獎2023｜加華度爾（曼城、克羅地亞）列入圍名單。（France Football FB）
Ad Block

開支最高3隊未能晉級季後賽

在美斯的來投，也令美職聯的平均薪金得以提高，球員平均基本年薪增至543,207美元，比去年上升5.5%，同時令底薪的球員將可以提高。然而高投資在美職聯不等於有成績，今季3支最高開支的球會國際邁亞密、FC多倫多及洛杉磯銀河都無緣季後賽，而開支排第6高的FC奧斯汀同樣未有打入季後賽。而薪酬支出最低的奧蘭多城，今季總排名第2，不過球隊的艾簡卡拉（Ercan Kara）在9月轉投土耳其，才令球隊的薪酬空間增加。

另外，美斯在世盃外的比賽回應有關借回巴塞的傳聞：「這是個恥辱（無緣季後賽）。我們追得很近的，不過我錯過了最後幾場比賽，我們有很多傷病問題。在7月時對我們很困難，我們要3日打一場，又要舟車勞頓。不過我們贏了錦標，這對球會以至未來一年都相當重要。」他又指：「我會繼續訓練，我會踢之後的比賽，也會盡力在11月以最佳狀態回來（國家隊）。之後我會享受在阿根廷的假期，這是我第一次在12月有更多休息的日子，在假期可以與家人一起。然後1月，我會返來準備季初，從頭開始為一切可能做準備。」

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受