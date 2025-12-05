美職｜美斯領邁亞密開「大」騷 季後賽決戰溫哥華白帽

歐洲各大頂級聯賽群雄激鬥如火如荼之際，大西洋的另一邊美職在明晚深夜上演終極一戰，由阿根廷球王美斯(冠Messi)領軍的東岸霸主國際邁亞密，在季後賽一場過決賽，迎擊西岸溫哥華白帽。兩軍在晉級旅程同樣火力全開，為爭兩會史上首個總冠軍必不退縮，估計會是一場娛眾的入球大騷娛眾。(球賽編號FB0756，12月7日03:30開賽)

「今場不是美斯鬥梅拿，而是邁亞密對溫哥華；或者對方會倚賴他(美斯)，多於己隊靠我多一點，這是因為我們有一個好團隊。」加拿大勁旅溫哥華白帽，今夏重金邀得前拜仁慕尼黑名將前鋒湯馬士梅拿(Thomas Muller)加盟，這位36歲的前德國國腳加盟短短數月，上陣12場錄得9入球4助攻，助球隊以西岸「二哥」殺入季後賽。並先後淘汰FC達拉斯、擁有孫興民的FC洛杉磯及「西岸一哥」聖地牙哥，期間4戰共入10球，力爭繼2017年的FC多倫多，成為首支封王美職總決賽的加拿大球隊。

國際邁亞密自兩年多前獲美斯從巴黎聖日耳門加盟，名聲鵲起，這位年屆38歲的阿根廷球王戰力同鬥心從沒減退跡象，今夏常規賽以29球19次助攻奪得美職金靴獎，助邁亞密得常規賽東岸第3。球隊轉戰季後賽氣焰更盛，首圈以場數2比1氣走拿舒維爾後，之後再以4比0及5比1擊倒FC辛辛那提及紐約城，美斯更以6入球7助攻創下單季美職季後賽最強數據。