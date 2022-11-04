芒草2022｜彌勒山捕捉閃耀的瞬間　五大打卡靚景

秋冬行山打卡好去處，彌勒山是筆者推介行山路線之選。作為香港第八高山峰，彌勒山芒草數量既多，亦是最佳欣賞鳳凰山的角度，而且靈活度高可按個人能力調整路線。 文︰山全部都係山

穿過昂坪市集，在昂坪360總站旁落樓梯，既有李慧詩、李麗珊等港版壁畫，更有纜車近距離在頭頂入站或出發，未正式踏上昂坪棧道前已開動影相模式。沿路上落不大，至近彌勒山轉向站前才略斜，繞右面可節省體力抵休息位。轉向站前既可近距離拍纜車，亦可到前方山坡近距離看香港國際機場。開揚靚景以外，這地方更是上彌勒山前最佳休息位，唞夠才登山。

東涌B出口過達東路乘23號嶼巴，約50分鐘抵昂坪。向昂坪廣場前行為世界知名的天壇大佛。天壇大佛為釋迦牟尼佛像，以青銅製作重250公噸，佛身高26.4米，為香港電影《無間道III：終極無間》場景之一，韓琛和沈澄相識之地。

彌勒山景點3︰彌勒山芒草海

由轉向站至751米的彌勒山為原始山徑，碎石多斜度高，間中略需手腳並用，草叢剪密宜穿長褲。約半小時登頂，近彌勒山頂在10月下旬已被黃金芒草海佔據，微風輕吹芒草，提醒我放慢腳步享受當下，終於有好天氣，看看機場、東涌、大佛，為何要趕時間？

彌勒山景點4︰最佳角度觀鳳凰山

圍繞監測站鐵絲網而行，山頂有多舊大石，面向鳳凰山的較受歡迎，只因由這個角度100%反映鳳凰山巍峨山勢，由羅漢塔、倒腕崖等都完美呈現，媲美航拍角度，甚至比大東山望向鳳凰山更利害。沿路落山需要咬地力強大行山鞋，至標距柱L018接上鳳凰徑，左轉至C1810往右落昂坪營地，困難之路已結束。