英格蘭聯賽盃｜熱刺首回合一球領先利物浦　為主帥普斯迪古路減壓

在韋斯咸解僱領隊的盧柏迪古（Julen Lopetegui）後，普斯迪古路也成為下一個被炒的領隊熱門。目前聯賽排第12的熱刺，僅僅領先曼聯1分，球隊大上大落表現難令球迷接受，而聯賽盃也為熱刺最有機會爭取的錦標。在面對聯賽榜首的利物浦，普斯迪古路對18歲的比治維投以信任一票。雖然紅軍給予熱刺防線不少壓力，但上半場還是無法爭取到入球。

下半場熱刺先有一個破關的機會，蘇蘭基（Dominic Solanke）接應隊友的長斜線，入楔禁區單刀射入。不過視像助理裁判（VAR）指蘇蘭基處於越位，令入球無效，而這也是溫布萊球場首次有球證解釋VAR裁決。不過熱刺的入球還是在86分鐘出現，蘇蘭基再接應隊友長傳，他禁區轉身後，將球橫傳後上的比治維，由這位18歲中場射入，令熱刺取得領先。之後紅軍無法追平下，熱刺首回合以1:0領先，次回合輪到利物浦主場。

賓坦古亞聞氧氣抬走

不過熱刺今場又再添傷兵，烏拉圭中場的賓坦古亞（Rodrigo Bentancur）在比賽期間因傷倒地，並需要戴上氧氣罩抬離場，這對本來已有10名球員因傷病缺陣的熱刺，兵源更加緊絀。