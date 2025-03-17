英格蘭聯賽盃｜紐卡素挫利物浦70年來首奪本地冠軍　新晉國腳丹般恩成英雄

紐卡素在英格蘭聯賽盃終於首次成為冠軍，以32歲之齡初選入英格蘭國家隊的丹般恩（Dan Burn）為喜鵲打開紀錄下，紐卡素在溫布萊球場以2:1擊敗利物浦，首次在這項本土賽事贏波，也是自1955年的足總盃後，紐卡素再奪本地盃賽冠軍。 兩年前決賽不敵曼聯，紐卡素3年以來第2次打入聯賽盃的決賽，面對上屆冠軍的利物浦，喜鵲今場佔有不少的機會。不過仍要到上半場的補時才打破悶局，新晉英格蘭國腳的丹般恩，接應角球頂入，半場為喜鵲領先。換邊後7分鐘，紐卡素先有阿歷山大伊沙克（Alexander Isak）門前補中，不過在視像助理裁判（VAR）的檢視後，因為越位在先而無效。但1分鐘後這位瑞典射手接應積及梅菲（Jacob Murphy）的頭槌二傳，禁區內射入，令紐卡素真正拉開2:0。紅軍在末段換入的費特歷高基艾沙（Federico Chiesa）有不俗表現，但這位意大利國腳還是在補時才為球隊追回一球，但已為時已晚。

賀維希望將成球會的轉捩點 上周才獲選入英格蘭國家隊的丹般恩，賽後獲選為今場的最佳球員，他成了紐卡素的英雄。主帥的賀維（Eddie Howe）表示：「首先要承認，丹從沒有這樣訓練的。所有球員都很出色，不過特別是他，他是個偉人。」賀維又指：「感動，非常感動，這很不像我本身。我們都知這有多重要，也只是想讓所有人可以自豪。在多年以來的傷痛，我們很期待去嘗試及贏得冠軍。這是很不同的感受，我們贏了比賽，一切的評價都是正面，不過我們是準備得好，而我非常有信心球員可以表現出來。我們今日都想為球會帶來榮譽，我們嘗試創出一片天，而希望這會成為我們的轉捩點。」

一個星期內先後在歐聯出局以及在盃賽決賽失利，紅軍僅餘聯賽可以爭奪，而英超的領先位置也讓利物浦很接近再次贏得冠軍，史洛治（Arne Slot）賽後表示：「紐卡素是比較強而且也比較高的對手，所有的入球都因此而來。我們在用球方面是較好，但這也不是容易。要爭取機會我們要取得皮球，並創造更多機會，等待那時刻的來臨。一般這樣的比賽會比較開放，不過上半場落後0:1我們給予他們一個正面的心態，這代表着他們會為爭取第2點更加落力。」即使紐卡素值得去贏，但這不是因為體能。他們向我們施壓做得很聰明，是很好的方法。我還是這麼說，他們值得贏。比賽的走勢是他們想要的，而這也是他們想踢出的表現。」