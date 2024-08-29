英格蘭聯賽盃｜葉士域治12碼不敵乙組隊　利物浦第三圈火拚韋斯咸

英格蘭聯賽盃的次圈，已有3支英超球會下馬。其中英超升班馬的葉士域治，在作客與乙組的AFC溫布頓法定時間踢平2:2，在互射12碼被淘汰。而第3圈的抽籤，多數超聯球隊都避開同級對手，較觸目僅有利物浦抽中對韋斯咸。

今季重返英超的葉士域治，在聯賽仍然未響勝鼓，在聯賽盃面對着賽事最低級別的英乙球隊，卻踢落並不輕鬆。球隊上半場3分鐘先由伊拉克的艾哈馬迪（Ali Al-Hamadi）建功領先。不過黎巴嫩國腳的奧馬貝基爾（Omar Bugiel）在40分鐘為主隊扳平。馬迪史堤芬斯（Matty Stevens）更在下半場為AFC溫布頓反先，雖然干拿卓別靈（Conor Chaplin）為葉士域治在86分鐘追平2:2，但雙方法定時間打成平手，要即時進行12碼分勝負。雙方第3輪雖然都射失，不過葉士域治第4輪再有奧馬利赫捷臣（Omari Hutchinson）射失，相反AFC溫布頓第5輪射入，令主隊12碼贏4:2晉級。