英格蘭聯賽盃｜葉士域治12碼不敵乙組隊　利物浦第三圈火拚韋斯咸

英格蘭聯賽盃的次圈，已有3支英超球會下馬。其中英超升班馬的葉士域治，在作客與乙組的AFC溫布頓法定時間踢平2:2，在互射12碼被淘汰。而第3圈的抽籤，多數超聯球隊都避開同級對手，較觸目僅有利物浦抽中對韋斯咸。
今季重返英超的葉士域治，在聯賽仍然未響勝鼓，在聯賽盃面對着賽事最低級別的英乙球隊，卻踢落並不輕鬆。球隊上半場3分鐘先由伊拉克的艾哈馬迪（Ali Al-Hamadi）建功領先。不過黎巴嫩國腳的奧馬貝基爾（Omar Bugiel）在40分鐘為主隊扳平。馬迪史堤芬斯（Matty Stevens）更在下半場為AFC溫布頓反先，雖然干拿卓別靈（Conor Chaplin）為葉士域治在86分鐘追平2:2，但雙方法定時間打成平手，要即時進行12碼分勝負。雙方第3輪雖然都射失，不過葉士域治第4輪再有奧馬利赫捷臣（Omari Hutchinson）射失，相反AFC溫布頓第5輪射入，令主隊12碼贏4:2晉級。
紐卡素12碼淘汰森林
第2圈的其他比賽，同為英超的兩場對壘，紐卡素與諾定咸森林法定時間踢平1:1，紐卡素在12碼擊敗森林晉級。至於另一場般尼茅夫就作客0:1不敵韋斯咸被淘汰。至於另一支升班馬的修咸頓在作客英冠的卡迪夫城，在下半場補時連入兩球下，以5:3大勝晉級。
同時第3圈的比賽亦已進行抽籤，然而卻只有3場的英超球隊對壘的戲碼，當中利物浦會主場對韋斯咸，而愛華頓抽中對修咸頓，白禮頓亦抽中狼隊。至於爆冷的AFC溫布頓及巴羅，將分別對紐卡素及車路士。
英格蘭聯賽盃第3圈抽籤：
利物浦（英超） 對 韋斯咸（英超）
曼城（英超） 對 屈福特（英冠）
阿仙奴（英超） 對 保頓（英甲）
曼聯（英超） 對 班士利（英甲）
韋甘比（英甲） 對 阿士東維拉（英超）
高雲地利城（英冠） 對 熱刺（英超）
華素爾（英乙） 對 李斯特城（英超）
賓福特（英超） 對 奧連特（英甲）
黑池（英甲） 對 錫周三（英冠）
普雷斯頓（英冠） 對 富咸（英超）
愛華頓（英超） 對 修咸頓（英超）
昆士柏流浪（英冠） 對 水晶宮（英超）
史篤城（英冠） 對 費列活特（英乙）
白禮頓（英超） 對 狼隊（英超）
AFC溫布頓（英乙） 對 紐卡素（英超）
車路士（英超） 對 巴羅（英乙）