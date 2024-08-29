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體育
2024-08-29 11:27:59

英格蘭聯賽盃｜葉士域治12碼不敵乙組隊　利物浦第三圈火拚韋斯咸

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乙組AFC溫布頓12碼淘汰葉士域治。(路透社)

乙組AFC溫布頓12碼淘汰葉士域治。(路透社)

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英格蘭聯賽盃的次圈，已有3支英超球會下馬。其中英超升班馬的葉士域治，在作客與乙組的AFC溫布頓法定時間踢平2:2，在互射12碼被淘汰。而第3圈的抽籤，多數超聯球隊都避開同級對手，較觸目僅有利物浦抽中對韋斯咸。

今季重返英超的葉士域治，在聯賽仍然未響勝鼓，在聯賽盃面對着賽事最低級別的英乙球隊，卻踢落並不輕鬆。球隊上半場3分鐘先由伊拉克的艾哈馬迪（Ali Al-Hamadi）建功領先。不過黎巴嫩國腳的奧馬貝基爾（Omar Bugiel）在40分鐘為主隊扳平。馬迪史堤芬斯（Matty Stevens）更在下半場為AFC溫布頓反先，雖然干拿卓別靈（Conor Chaplin）為葉士域治在86分鐘追平2:2，但雙方法定時間打成平手，要即時進行12碼分勝負。雙方第3輪雖然都射失，不過葉士域治第4輪再有奧馬利赫捷臣（Omari Hutchinson）射失，相反AFC溫布頓第5輪射入，令主隊12碼贏4:2晉級。

英乙的AFC溫布頓在聯賽盃以12碼淘汰英超葉士域治。(路透社) 英乙的AFC溫布頓在聯賽盃以12碼淘汰英超葉士域治。(路透社) 英乙的AFC溫布頓在聯賽盃以12碼淘汰英超葉士域治。(路透社) 英乙的AFC溫布頓在聯賽盃以12碼淘汰英超葉士域治。(路透社) 英乙的AFC溫布頓在聯賽盃以12碼淘汰英超葉士域治。(路透社) 英乙的AFC溫布頓在聯賽盃以12碼淘汰英超葉士域治。(路透社)

紐卡素12碼淘汰森林

第2圈的其他比賽，同為英超的兩場對壘，紐卡素與諾定咸森林法定時間踢平1:1，紐卡素在12碼擊敗森林晉級。至於另一場般尼茅夫就作客0:1不敵韋斯咸被淘汰。至於另一支升班馬的修咸頓在作客英冠的卡迪夫城，在下半場補時連入兩球下，以5:3大勝晉級。

同時第3圈的比賽亦已進行抽籤，然而卻只有3場的英超球隊對壘的戲碼，當中利物浦會主場對韋斯咸，而愛華頓抽中對修咸頓，白禮頓亦抽中狼隊。至於爆冷的AFC溫布頓及巴羅，將分別對紐卡素及車路士。

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英格蘭聯賽盃第3圈抽籤：

利物浦（英超）　對　韋斯咸（英超）
曼城（英超）　對　屈福特（英冠）
阿仙奴（英超）　對　保頓（英甲）
曼聯（英超）　對　班士利（英甲）
韋甘比（英甲）　對　阿士東維拉（英超）
高雲地利城（英冠）　對　熱刺（英超）
華素爾（英乙）　對　李斯特城（英超）
賓福特（英超）　對　奧連特（英甲）
黑池（英甲）　對　錫周三（英冠）
普雷斯頓（英冠）　對　富咸（英超）
愛華頓（英超）　對　修咸頓（英超）
昆士柏流浪（英冠）　對　水晶宮（英超）
史篤城（英冠）　對　費列活特（英乙）
白禮頓（英超）　對　狼隊（英超）
AFC溫布頓（英乙）　對　紐卡素（英超）
車路士（英超）　對　巴羅（英乙）

英超賽程第3輪｜（am730製圖） 英超賽程第3輪｜阿仙奴對白禮頓（am730製圖） 英超賽程第3輪｜賓福特對修咸頓（am730製圖） 英超賽程第3輪｜愛華頓對般尼茅夫（am730製圖） 英超賽程第3輪｜葉士域治對富咸（am730製圖） 英超賽程第3輪｜李斯特城對阿士東維拉（am730製圖） 英超賽程第3輪｜諾定咸森林對狼隊（am730製圖） 英超賽程第3輪｜韋斯咸對曼城（am730製圖） 英超賽程第3輪｜車路士對水晶宮（am730製圖） 英超賽程第3輪｜紐卡素對熱刺（am730製圖） 英超賽程第3輪｜曼聯對利物浦（am730製圖）

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