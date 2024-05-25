英格蘭足總盃｜曼聯無鋒陣見效 半場兩球領前曼城

英格蘭足總盃在溫布萊球場舉行，有傳主帥滕哈格（Erik ten Hag）季尾離隊的曼聯，半場憑加拿祖及邁奴兩名小將建功，半場領前曼城2︰0。半場曼聯5次起腳3次中目標，而控球超過7成的曼城只有3次起腳1次中目標。

曼聯正選排出無鋒陣，以拉舒福特、般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）、麥湯米尼（Scott McTominay）、加拿祖（Alejandro Garnacho）任中前場，收起丹麥前鋒海倫（Rasmus Hojlund）。曼城除艾達臣由奧迪加（Stefan Ortega）頂上把關外精銳盡出，中場菲爾科頓（Phil Foden）奇雲迪布尼（Kevin de Bruyne）、貝拿度施華（Bernardo Silva）、洛迪與單箭頭夏蘭特（Erling Haaland）強攻。

加華度爾回傳失誤助曼聯開紀錄

曼城開賽不久即有機會獲12碼，經VAR判決無犯規。至8分鐘曼聯反擊由加拿祖勁射被奧迪加接實，為全場第一個有威脅攻門。曼城上半場控球在腳為主，但起腳機會不多。至中段獲加回傳禁區中路失誤，曼城隊友史東斯及時封位擋出。戰至30分鐘曼聯長傳，曼城左後衛加華度爾(Gvardiol)頭槌回傳失誤笠過門將，加拿祖輕鬆送入空門助曼聯領前1︰0。

至37分鐘拉舒福特接應橫傳射入，但因曼聯隊友越位在先不計算。但邁奴（Kobbie Mainoo）在不久後接應般奴費南迪斯妙傳再拉開比數，助曼聯半場以2︰0領前曼城。只要曼聯贏波就可以出戰歐洲賽事，或增加滕哈格（Erik ten Hag）留隊機會。