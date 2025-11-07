英超｜「二哥」之爭 利物浦轉「細」追藍月

國際賽檔期前，英超上演多場前列好戲碼，其中周日深夜壓軸演「二哥」戰；預計回穩的利物浦作客「藍月」曼城，有力一如以往減弱對手中鋒艾寧夏蘭特(Erling Haaland)在前線威力。兩軍近年交手入球不多，今場先博「細」盤。(球賽編號FB9282，11月10日0:30開賽)

利物浦終止跌勢，英超先以2比0擊敗阿士東維拉，之後歐聯1比0打敗「銀河艦隊」皇家馬德里，最可喜是主帥史洛治(Slot)採取較保守踢法，兩閘安於本分，穩中求勝奏效；其中右閘干拿巴特利(Conor Bradley)上仗成功箝制對手星級鋒將雲尼斯奧斯祖利亞(Vinicius Junior)，大獲好評，這位22歲的北愛國腳今場將要面對對手比利時快馬謝利美杜古(Jeremy Doku)，如能再一次成功壓制對手側擊，藍月超強前鋒夏蘭特的威力會打折扣。

雲迪積克剋制夏蘭特

「藍紅」對上兩季聯賽4次對戰，紅軍2勝2和，場場「總入球」開出2球；夏蘭特當中上陣3次只入1球，利物浦中堅隊長華基爾雲迪積克(Virgil van Dijk)，面對這位季內包括國家隊比賽已狂入27球的「入球機器」，明顯有對應方法。今場紅軍作客由攻轉守，前線靠穆罕默德沙拿(Mohamed Salah)打突擊，未必輸蝕。