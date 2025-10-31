英超｜倫敦打吡 博車仔作客拔「刺」

車路士之前經歷各項賽事4連勝後，上仗聯賽主場竟以1比2不敵升班馬最強的新特蘭，似有輕敵之嫌；加上對手部署防反戰術成功，而主帥馬利斯卡(Maresca)重用馬克基奧(Marc Guiu)打箭頭，效果未盡人意，巴西前鋒殺手祖奧柏度(Joao Perdo)在周中球隊作客4比3淘汰狼隊時，全程坐冷板，今場大戰可掛帥當重任。

英超明晚深夜亦會上演重量級倫敦打吡，由熱刺迎戰「藍戰士」車路士；後者剛戰英聯盃晉級士氣回升，加上近年對賽佔優，今場有力坐和贏。(球賽編號FB8805，11月2日1:30開賽)

預計藍戰士兩大全能中場安素費南迪斯(Enzo Fernandez)及摩西斯卡些度(Moises Caicedo)，今場有機會壓制今夏加盟熱刺後成為「4-3-3」中場核心的祖奧包連夏(Joao Palhinha)，全力截斷對手的中場供應，再為客軍發動全方位反擊。只可惜腿筋受傷休戰多時的箭頭利安戴納(Liam Delap)，上仗英聯盃傷愈後備出場卻「2黃1紅」被逐，今場停賽；但藍戰士前線有祖奧柏度外、柏度尼圖(Pedro Neto)、艾斯迪華奧(Estevao)及比諾傑坦斯(Bynoe-Gittens)可重用，要延續對上兩季英超4戰全勝熱刺佳績，車路士爭勝本錢充足。

熱刺易帥後攻守更平衡

熱刺上仗聯賽憑早段兩個角球攻勢，由中堅雲迪尹(van de Ven)包辦2球，最終大炒愛華頓而回，本輪前升上第3，比車路士多3分。球隊今夏換上法蘭克(Frank)掌帥印，踢法變實際，但陣上表現仍然飄忽不定；中場各將機動實幹，但前線欠星級射手壓陣，巴西箭頭李察利臣(Richarlison)各項賽事8場食白果，包括上仗英聯盃吞紐卡素兩蛋出局，正選登場顆粒無收。