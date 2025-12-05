英超｜列斯聯主場 心「紅」博「大」

驚險逼和升班馬奇兵新特蘭後，「紅軍」利物浦明晚踏上征途，在英超尾場作客另一升班馬列斯聯。兩軍原本實力差距大，但近況卻是始消彼長；剛戰勇挫車路士的列斯聯，承接勁勢無懼上屆盟主利物浦來犯，今場先取足智彩入球中位數[3.5]球「大」盤 (球賽編號FB0739，12月7日01:30開賽)

列斯聯功勳主帥法基(Farke)自今夏領軍重返英超後，一直被指地位不穩，尤其上仗賽前英超已錄得4連敗；但球隊變陣改踢「5-3-2」陣式，盧卡斯尼美查(Lucas Nmecha)及卡維特利雲(Calvert-Lewin)掛帥，全場表現出色抗壓力強，最終3比1打敗爭標分子車路士。列斯聯雖排下游，但此刻信心高漲，尤其該勝仗的控球百分比28.6%，是他們自2016年在英冠打敗雷丁以來，形勢大落下風仍能勝出的精彩一役。

田中碧去仗開齋添信心

該仗入球功臣、中堅查卡比祖爾(Jaka Bijol)、防中田中碧均錄得個人在英超首球；而「埋齋」的是今夏免費轉會加盟後愈戰愈好的卡維特利雲，三線皆有信心戰將壓陣，今場必心雄再以突擊搶分。