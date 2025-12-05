英超｜列斯聯主場 心「紅」博「大」

驚險逼和升班馬奇兵新特蘭後，「紅軍」利物浦明晚踏上征途，在英超尾場作客另一升班馬列斯聯。兩軍原本實力差距大，但近況卻是始消彼長；剛戰勇挫車路士的列斯聯，承接勁勢無懼上屆盟主利物浦來犯，今場先取足智彩入球中位數[3.5]球「大」盤 (球賽編號FB0739，12月7日01:30開賽)
列斯聯功勳主帥法基(Farke)自今夏領軍重返英超後，一直被指地位不穩，尤其上仗賽前英超已錄得4連敗；但球隊變陣改踢「5-3-2」陣式，盧卡斯尼美查(Lucas Nmecha)及卡維特利雲(Calvert-Lewin)掛帥，全場表現出色抗壓力強，最終3比1打敗爭標分子車路士。列斯聯雖排下游，但此刻信心高漲，尤其該勝仗的控球百分比28.6%，是他們自2016年在英冠打敗雷丁以來，形勢大落下風仍能勝出的精彩一役。
田中碧去仗開齋添信心
該仗入球功臣、中堅查卡比祖爾(Jaka Bijol)、防中田中碧均錄得個人在英超首球；而「埋齋」的是今夏免費轉會加盟後愈戰愈好的卡維特利雲，三線皆有信心戰將壓陣，今場必心雄再以突擊搶分。
利物浦早前作客贏韋斯咸後又曇花一現，上仗聯賽再次先收起「法老」穆罕默德沙拿(Mohamed Salah)，但球隊全場受制新特蘭緊密防守，具威脅埋門不多；更因中堅華基爾雲迪積克(Virgil van Dijk)失誤先落後，就算表現漸有起色的域斯(Wirtz)之後中路突入施射，省中對手扳平，但其實只是全靠後備出場的翼鋒費達歷高基艾沙(Federico Chiesa)，補時回防成功解圍對手單刀波，保住主場不敗兼是利物浦季內首次和波。
受壓主帥史洛(Slot)賽後仍然樂觀，希望帶領紅軍重返聯賽榜前列；但球隊季內聯賽作客7戰3勝4負失12球，作客失球之多似是聯賽榜下半版球隊。紅軍為追分估計沙拿及艾基迪基(Ekitike)會重返正選，加強火力，今場先博「入球」大盤。
