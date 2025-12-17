英超｜利物浦勝利巡遊襲擊者　被判囚21年半

英超冠軍的利物浦，在今年5月底在市內舉行勝利巡遊，其間一名前英國海軍杜爾（Paul Doyle）駕車高速闖入人群，幸最終未有造成死亡，但仍有多人受傷，包括1名6個月大的嬰兒及77歲的婦人。杜爾周二（16日）在利物浦的地方法院承認包括故意造成嚴重身體傷害、危險駕駛及擾亂公共秩序等共31項罪名，被重判入獄21年6個月。

杜爾在今年5月26日，在利物浦市駕車衝入大約有130人的人群，法官指出，杜爾在審訊中直視前方，面無表情，造成了恐懼及痛苦，認為他是漠視人命以及違背常理。他在法庭表示，自己原本是要接載參與巡遊的朋友，不過在當時突然失去理智。根據法庭上的行車紀錄儀，杜爾在闖入人群後不斷大叫「讓開」，一些球迷被撞上車頭蓋或捲入車底，包括1名10歲女童，而在結束後他在警車上的紀錄，自稱「我的人生玩完了」。