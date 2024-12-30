英超｜利物浦大破韋斯咸榜首領放　諾定咸森林升上次席

利物浦在英超榜首拉開8分「過年」。球隊在今年的最後一場比賽，作客韋斯咸贏5:0，球隊在聯賽拉開8分的差距。而諾定咸森林在較早進行的另一場聯賽，以2:0擊敗愛華頓後，聯賽升上第2位。

在聖誕穩坐榜首的利物浦，作客去到倫敦球場30分鐘由路爾斯戴亞斯（Luis Diaz）一個較幸運的入球取得領先，他禁區頂的傳送被對手截到，但卻輾轉落在他腳下，並在無人看管下起腳射入。韋斯咸本來有扳平的機會，只是古達斯（Mohammed Kudus）的遠射中柱彈出。紅軍之後再一次帶點運氣，穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）推入禁區，雖然韋斯咸守將阻擋，但加普（Cody Gakpo）快腳射入，在40分鐘再為利物浦拉開比數。沙拿4分鐘後禁區內射入，令紅軍半場領先3球。

沙拿交2助攻1入球

下半場利物浦在54分鐘再擴大比數，阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold）在禁區頂的遠射，皮球省中韋斯咸守將，令鎚仔幫門將的艾路拿（Alphonse Areola）又再「投降」。古達斯之後再有一次機會幫韋斯咸追回，但今次接應隊友傳中，頭槌又頂中楣。未能追近之下，鎚仔幫在84分鐘再失一球，迪亞高祖達（Diogo Jota）接應沙拿的橫傳，為紅軍拉開至5:0，而利物浦最終也保持這比數完場，並以45分在聯賽榜領放。