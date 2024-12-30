英超｜利物浦大破韋斯咸榜首領放　諾定咸森林升上次席

利物浦在英超榜首拉開8分「過年」。球隊在今年的最後一場比賽，作客韋斯咸贏5:0，球隊在聯賽拉開8分的差距。而諾定咸森林在較早進行的另一場聯賽，以2:0擊敗愛華頓後，聯賽升上第2位。
在聖誕穩坐榜首的利物浦，作客去到倫敦球場30分鐘由路爾斯戴亞斯（Luis Diaz）一個較幸運的入球取得領先，他禁區頂的傳送被對手截到，但卻輾轉落在他腳下，並在無人看管下起腳射入。韋斯咸本來有扳平的機會，只是古達斯（Mohammed Kudus）的遠射中柱彈出。紅軍之後再一次帶點運氣，穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）推入禁區，雖然韋斯咸守將阻擋，但加普（Cody Gakpo）快腳射入，在40分鐘再為利物浦拉開比數。沙拿4分鐘後禁區內射入，令紅軍半場領先3球。
沙拿交2助攻1入球
下半場利物浦在54分鐘再擴大比數，阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold）在禁區頂的遠射，皮球省中韋斯咸守將，令鎚仔幫門將的艾路拿（Alphonse Areola）又再「投降」。古達斯之後再有一次機會幫韋斯咸追回，但今次接應隊友傳中，頭槌又頂中楣。未能追近之下，鎚仔幫在84分鐘再失一球，迪亞高祖達（Diogo Jota）接應沙拿的橫傳，為紅軍拉開至5:0，而利物浦最終也保持這比數完場，並以45分在聯賽榜領放。
仍爭取續約留隊的沙拿今場再度交出2個助攻及1個入球，利物浦主帥的史洛治（Arne Slot）再被問到沙拿前途：「穆（沙拿）和『非凡』兩個字是我過去半年聽得最多，我不認為他持續給予我們驚喜，因為我們都知他是甚麼的球員。他會在對手持球的時候為球隊努力，我們只希望他保持這種表現。如果他入球，是其他球員將他帶到這位置，在這些位置中，他是非凡的。」
森林作客輕取愛華頓
至於稍早進行的聯賽，森林作客愛華頓。先由基斯活特（Chris Wood）在15分鐘為森林打開紀錄。加上下半場森林再有基比斯韋特（Morgan Gibbs-White）建功，最終以2:0擊敗對手。森林以37分升上聯賽的次席，落後利物浦8分兼多打一場。阿仙奴及車路士就分別以36及35分排在聯賽第3、4位。