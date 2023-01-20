英超｜利物浦迎擊車路士 阿仙奴鬥曼聯

送虎迎兔，英超好戲連場！明天(年卅晚)頭場先送上傳統Big Six勁旅利物浦迎戰車路士；周日尾場(大年初一深夜)上演爭霸關鍵大戰，由「一哥」阿仙奴主場鬥曼聯，球迷新春假期不愁寂寞。
英超傳統Big6利物浦及車路士，踏入下半季，現時排名意外地已跌至第9及10位，當中同分的車路士及利物浦(少賽1場)，比榜首的阿仙奴相差19分，藍戰士與紅軍下半季在英超似乎只能爭前4，明晚兩軍晏菲路相遇，實為排名關鍵戰。
兩軍上仗同樣贏波沖喜，利物浦英足盃作客半力出擊，憑哈維艾利洛的奠勝入球1比0打敗狼隊。該仗先列後備或未有出場的門將艾利臣比加、中堅祖爾麥迪比、中場法賓奴及前鋒穆罕默德沙拿與新兵加普，料今場將悉數擔正。領隊高普大讚球員上仗演出，並期望已因傷缺陣2場的中鋒達雲紐尼斯，今場賽前可復操。
對賽上，車路士近年鬥紅軍毫不示弱，連同盃賽近4戰全和，不過今屆因傷兵潮及人腳變動頻繁，成績大幅滑落，幸上仗英超主場1比0打敗水晶宮，總算終止早前聯賽3戰僅得1分的劣勢。陣中最受注目應是剛以高價來投的烏克蘭新星翼鋒梅迪歷，今場會否有機會出場，支援上仗頭槌奠勝的前鋒夏維斯。
回勇曼聯挑戰大勇阿仙奴
至於踏入兔年最強戲碼，必是周日深夜「雙紅會」，阿仙奴在酋長球場迎戰曼聯。阿仙奴今屆聯賽唯一敗仗，正是首循環1比3敗走曼聯，但之後走勢強勁，聯賽錄得10勝2和，包括上仗作客贏熱刺，揚威北倫敦打吡，氣勢大盛。相反曼聯剛在周中作客1比1被水晶宮逼和，無法趕過曼城進佔次席，更有最強巴西防中卡斯米路累積黃牌夠數，周日要停賽，紅魔要抵擋一眾大勇小「兵」進攻，面臨巨大考驗。