英超｜利物浦迎擊車路士 阿仙奴鬥曼聯

送虎迎兔，英超好戲連場！明天(年卅晚)頭場先送上傳統Big Six勁旅利物浦迎戰車路士；周日尾場(大年初一深夜)上演爭霸關鍵大戰，由「一哥」阿仙奴主場鬥曼聯，球迷新春假期不愁寂寞。

英超傳統Big6利物浦及車路士，踏入下半季，現時排名意外地已跌至第9及10位，當中同分的車路士及利物浦(少賽1場)，比榜首的阿仙奴相差19分，藍戰士與紅軍下半季在英超似乎只能爭前4，明晚兩軍晏菲路相遇，實為排名關鍵戰。

兩軍上仗同樣贏波沖喜，利物浦英足盃作客半力出擊，憑哈維艾利洛的奠勝入球1比0打敗狼隊。該仗先列後備或未有出場的門將艾利臣比加、中堅祖爾麥迪比、中場法賓奴及前鋒穆罕默德沙拿與新兵加普，料今場將悉數擔正。領隊高普大讚球員上仗演出，並期望已因傷缺陣2場的中鋒達雲紐尼斯，今場賽前可復操。

對賽上，車路士近年鬥紅軍毫不示弱，連同盃賽近4戰全和，不過今屆因傷兵潮及人腳變動頻繁，成績大幅滑落，幸上仗英超主場1比0打敗水晶宮，總算終止早前聯賽3戰僅得1分的劣勢。陣中最受注目應是剛以高價來投的烏克蘭新星翼鋒梅迪歷，今場會否有機會出場，支援上仗頭槌奠勝的前鋒夏維斯。