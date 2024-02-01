英超｜利物浦4:1破車路士　曼城熱刺齊贏（附比賽精華）

英超榜首的利物浦，與車路士上演聯賽盃決賽的前奏，結果紅軍大破4:1。而前列曼城及熱刺同樣贏波，曼城以3:1擊敗般尼，熱刺以3:2險勝賓福特。

達雲紐尼斯（Darwin Nunez）成為利物浦今場大勝的不幸者。他上半場先試過一次的射門中柱，未能打開紀錄。不過隊友的迪亞高祖達（Diogo Jota）在混亂之中卻保傳皮球，並在禁區中路射入，23分鐘為主場的利物浦取得領先。干洛巴特利（Conor Bradley）在39分鐘接應隊友的傳送，右路推入禁區起腳射入，紅軍拉開至2:0。不過N先生的連橫不幸事件在補時又上演，紐尼斯搏到的12碼，親自操刀中柱，半場紅軍領先2:0。