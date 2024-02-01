英超｜利物浦4:1破車路士　曼城熱刺齊贏（附比賽精華）

英超榜首的利物浦，與車路士上演聯賽盃決賽的前奏，結果紅軍大破4:1。而前列曼城及熱刺同樣贏波，曼城以3:1擊敗般尼，熱刺以3:2險勝賓福特。
達雲紐尼斯（Darwin Nunez）成為利物浦今場大勝的不幸者。他上半場先試過一次的射門中柱，未能打開紀錄。不過隊友的迪亞高祖達（Diogo Jota）在混亂之中卻保傳皮球，並在禁區中路射入，23分鐘為主場的利物浦取得領先。干洛巴特利（Conor Bradley）在39分鐘接應隊友的傳送，右路推入禁區起腳射入，紅軍拉開至2:0。不過N先生的連橫不幸事件在補時又上演，紐尼斯搏到的12碼，親自操刀中柱，半場紅軍領先2:0。
換邊後蘇保斯拉爾（Dominik Szoboszlai）65分鐘接應隊友傳中，頭槌頂入成3:0。作客的車路士在71分鐘，由法國射手尼干古（Christopher Nkunku）轉身抽入今季的首個入球，一度為藍戰士追近。然後紐尼斯再次有機會，不過今次他接應隊友傳中頂中楣，仍然未能入波。到79分鐘他交換角色，在左路傳中由後上的路爾斯戴亞斯（Luis Diaz）頂入，紅軍以4:1大勝車路士，在榜首繼續領先。
曼城3:1贏般尼
至於曼城就升上聯賽的次席，他們在主場迎戰般尼，有祖利安艾華利斯（Julian Alvarez）梅開二度加上洛迪卡斯簡迪（Rodri）的入球，以3:1輕取對手，與阿仙奴聯賽同得46分，但得失球較佳升上次席，但仍落後利物浦5分。至於熱刺就在先落後的情況下，以3:2反勝賓福特，並藉阿士東維拉今周失分，以43分追至與維拉同分，同樣以得失球較佳升上第4。