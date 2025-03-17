阿古路（Sergio Aguero）、亨利（Thierry Henry）、哈索賓基（Jimmy Hasselbaink）、費迪南（Les Ferdinand）和拿鐵斯（Matt Le Tissier）則是在英超第四個賽季達成此紀錄。至於簡東拿（Eric Cantona）、沙拿（Mohamed Salah，包括他效力車路士時的兩個賽季）與高爾（Andy Cole）則是在第五季達標；而哈利卡尼（Harry Kane）則用了六個賽季。夏蘭特在加盟曼城後的前兩季均奪得英超神射手，但今季他的入球略為下滑，27 場比賽攻入20球，比目前英超射手榜第一的沙拿少7球。 夏蘭特今季英超場均參與入球效率下降 2022-23球季：每63分鐘參與一次入波

2023-24球季：每80分鐘參與一次入波

2024-25球季：每103分鐘參與一次入波

夏蘭特對哪些球隊入球最多？ 夏蘭特在英超面對曼聯時戰績最佳，5場比賽攻入6球並貢獻3次助攻。此外，他在6場對韋斯咸的比賽中攻入9球，沒有助攻。他對以下球隊的表現同樣出色： 狼隊：5場8球

水晶宮：4場6球

富咸 & 白禮頓：各5場6球 下一個紀錄：100個英超入球 夏蘭特的下一個目標將是英超100球。目前最快達成這一成就的是舒利亞，他在124場比賽取得100 球（當時效力布力般流浪）。而夏蘭特距離這里程碑只差16球，而他還有30 場比賽挑戰這紀錄。 原文刊登於 Yahoo 體育