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體育
2025-03-17 11:18:00

英超｜夏蘭特最快製造英超100個入球 僅花84場完成

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夏蘭特破紀錄，成為最快製造英超入100球的球員。（美聯社）

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曼城在英超被白禮頓迫和，聯賽榜跌落第五，但夏蘭特（Erling Haaland）射入12碼，為佢個人增添一項新紀錄，就是直接參與入球達到100 次（84入球及16助攻），而這僅僅是他英超第84場比賽。

原紀錄保持者是舒利亞（Alan Shearer），他用了100場比賽達到這成就。夏蘭特在2022 年6月以5,120萬英鎊從多蒙特加盟曼城，而舒利亞與夏蘭特是僅有兩名在英超首三季便完成這成就的球員。

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阿古路（Sergio Aguero）、亨利（Thierry Henry）、哈索賓基（Jimmy Hasselbaink）、費迪南（Les Ferdinand）和拿鐵斯（Matt Le Tissier）則是在英超第四個賽季達成此紀錄。至於簡東拿（Eric Cantona）、沙拿（Mohamed Salah，包括他效力車路士時的兩個賽季）與高爾（Andy Cole）則是在第五季達標；而哈利卡尼（Harry Kane）則用了六個賽季。夏蘭特在加盟曼城後的前兩季均奪得英超神射手，但今季他的入球略為下滑，27 場比賽攻入20球，比目前英超射手榜第一的沙拿少7球。

夏蘭特今季英超場均參與入球效率下降

  • 2022-23球季：每63分鐘參與一次入波

  • 2023-24球季：每80分鐘參與一次入波

  • 2024-25球季：每103分鐘參與一次入波

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夏蘭特對哪些球隊入球最多？

夏蘭特在英超面對曼聯時戰績最佳，5場比賽攻入6球並貢獻3次助攻。此外，他在6場對韋斯咸的比賽中攻入9球，沒有助攻。他對以下球隊的表現同樣出色：

  • 狼隊：5場8球

  • 水晶宮：4場6球

  • 富咸 & 白禮頓：各5場6球

下一個紀錄：100個英超入球

夏蘭特的下一個目標將是英超100球。目前最快達成這一成就的是舒利亞，他在124場比賽取得100 球（當時效力布力般流浪）。而夏蘭特距離這里程碑只差16球，而他還有30 場比賽挑戰這紀錄。

原文刊登於 Yahoo 體育

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