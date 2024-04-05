車路士與曼聯在周中的英超，合演一場精彩的比賽。車路士最終在補時階段連入兩球，以4:3反勝。至於爭取聯賽冠軍的利物浦，就在主場以3:1輕取榜尾錫菲聯，以2分反壓阿仙奴再登榜首。 兩支今季同樣表現一般的前列球隊，車路士在主場4分鐘已打開紀錄，干拿加歷查（Conor Gallagher）禁區內頂接應隊友地波傳中射入。而安東尼馬菲奧斯（Antony）禁區內踢跌古古列拿（Marc Cucurella），令藍戰士在19分鐘獲得12碼。高爾彭馬（Cole Palmer）射入，為主隊拉開至2:0。不過阿歷真度加拿祖（Alejandro Garnacho）在34分鐘前場截斷車路士的傳球，單刀為曼聯先追回一球。而般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）5分鐘後接應傳中的頭槌，令紅魔半場追平2:2。

換邊之後曼聯取得反先，加拿祖接應安東尼右路的傳中，快門將一步頂入，在67分鐘曼聯領先3:2。車路士的反撲，要到補時才見到機會，達洛治（Diogo Dalot）禁區內推跌馬度基（Noni Madueke），藍戰士在補時10分鐘獲得12碼，高爾彭馬再度射入追平。不過主隊最後不止取回1分，車路士之後再有一次角球機會，高爾彭馬前柱接應，在無人看管下起腳，省中門前意圖阻擋的曼聯球員入網，車路士在補時11分鐘反勝4:3完場。 車路士贏波後升上聯賽第10位，落後第7的韋斯咸只有2分，而曼聯亦以48分繼續排第6，與車路士相差亦只有5分，令曼聯的歐霸席位並不穩陣。 曼聯主帥滕哈格（Erik ten Hag）認為曼聯值得全取三分︰「我們值得取勝，但不能這樣白白錯失三分。開局多次傳失及防守出錯令我們落後兩球，後來球隊統治了球賽，踢得好（we dominated the game and were brilliant）。」