換邊之後曼聯取得反先,加拿祖接應安東尼右路的傳中,快門將一步頂入,在67分鐘曼聯領先3:2。車路士的反撲,要到補時才見到機會,達洛治(Diogo Dalot)禁區內推跌馬度基(Noni Madueke),藍戰士在補時10分鐘獲得12碼,高爾彭馬再度射入追平。不過主隊最後不止取回1分,車路士之後再有一次角球機會,高爾彭馬前柱接應,在無人看管下起腳,省中門前意圖阻擋的曼聯球員入網,車路士在補時11分鐘反勝4:3完場。

車路士贏波後升上聯賽第10位,落後第7的韋斯咸只有2分,而曼聯亦以48分繼續排第6,與車路士相差亦只有5分,令曼聯的歐霸席位並不穩陣。

曼聯主帥滕哈格(Erik ten Hag)認為曼聯值得全取三分︰「我們值得取勝,但不能這樣白白錯失三分。開局多次傳失及防守出錯令我們落後兩球,後來球隊統治了球賽,踢得好(we dominated the game and were brilliant)。」