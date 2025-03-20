曼聯日前確認將建造一座可容納 100,000 人的新球場，而非翻新奧脫福，負責這項目的Foster + Partners 建築師 Patrick Campbell透露，球會老闆拉特克里夫爵士（Jim Ratcliffe）指示是建造「全球最頂級的足球場」。
曼聯新球場將建於現有場地的西面，就在奧脫福不遠的位置，令曼聯能夠在奧脫福比賽直到新球場完工。
Campbell 強調，設計將保留關鍵的歷史元素，確保新球場是對奧脫福的自然演變，而不是完全背離傳統。
曼聯將會與曼迷及社區團體展開討論，決定哪些歷史遺產元素將被納入新球場。而標誌性的「慕尼黑時鐘」和「三聖像」，將是項目的核心，Campbell 表示一定會留低。
慕尼黑時鐘紀念1958年空難
「慕尼黑時鐘」是紀念1958年2月6日，曼聯遇到球會歷史上最大的慘劇，導致多名曼聯球員和職員離世。而場館門前的卜比查爾頓、佐治貝斯、丹尼士羅「三聖像」(Sir Bobby Charlton, George Best and Denis Law) ，更是去奧脫福朝聖必然打卡位置。
建築團隊承諾曼聯新球場將是一座真正以足球為核心的場地，不會採用可伸縮球場設計，以確保草皮質量保持在最高水平。
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