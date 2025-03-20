英超︱曼聯奧脫福球場的三聖像，致敬卜比查爾頓、佐治貝斯及丹尼士羅。（資料圖片）

曼聯日前確認將建造一座可容納 100,000 人的新球場，而非翻新奧脫福，負責這項目的Foster + Partners 建築師 Patrick Campbell透露，球會老闆拉特克里夫爵士（Jim Ratcliffe）指示是建造「全球最頂級的足球場」。

曼聯新球場將建於現有場地的西面，就在奧脫福不遠的位置，令曼聯能夠在奧脫福比賽直到新球場完工。

Campbell 強調，設計將保留關鍵的歷史元素，確保新球場是對奧脫福的自然演變，而不是完全背離傳統。