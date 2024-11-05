在曼聯以1:1賽和車路士的英超賽事中，奧脫福球場看台上，10月中被終止曼聯「大使」身份的費格遜（Sir Alex Ferguson），巧遇二股東、主管足球事務的拉特克里夫（Sir Jim Ratcliffe），本應「仇人見面份外眼紅」，兩人卻來個一笑泯恩仇！
費Sir拉傑夫握手
在無數鏡頭對準下，坐在前一排的費Sir，轉身與拉特克里夫握手、擁抱，似乎沒有一絲不快。近周費Sir已減少出現在曼聯看台，不是去蘇格蘭看蘇超，就是去支持執教彼得堡的兒子達倫費格遜。只是本輪上演主場大戰車路士，老人家才公開亮相。
據悉，年過80的費格遜除了不再擔任大使，就連自己成立的體育推廣公司ACF Sports Promotions Ltd，近日都決定交棒給兒子。該公司投資和資產高達2,430萬英鎊，是他在80年代執教鴨巴甸時成立的公司，太太、兒子們都是公司股東。
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另一方面，隊長般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）今場終於取得今季首個聯賽入球，射入12碼協助曼聯以1:1和車路士。他賽後自爆曾致電被炒的前領隊滕哈格（Erik ten Hag），就「炒魷」向他道歉，並表示自己有責任：「任何領隊丟烏紗，球員都要心懷愧疚，那是球隊表現欠佳的解僱。炒教練，遠比趕走15名球員容易……」般奴卻被球迷諷刺過去落場無表現，如今換領隊才「道歉」！
堅尼不滿︰難聽過粗口
連曼聯名宿堅尼（Roy Keane）也看不過眼：「太遲、太少了！我不覺得他過去展示足球領袖能力，作為曼聯隊長，他做得太少了！球員們辜負了領隊，我在很多偉大領隊麾下效力，當球員表示為領隊感到愧疚時，這樣的話難聽過粗口！」
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