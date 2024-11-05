曼聯｜般奴自爆打電話向滕哈格道歉被轟虛偽 費格遜與拉傑夫同場泯恩仇

在曼聯以1:1賽和車路士的英超賽事中，奧脫福球場看台上，10月中被終止曼聯「大使」身份的費格遜（Sir Alex Ferguson），巧遇二股東、主管足球事務的拉特克里夫（Sir Jim Ratcliffe），本應「仇人見面份外眼紅」，兩人卻來個一笑泯恩仇！

費Sir拉傑夫握手

在無數鏡頭對準下，坐在前一排的費Sir，轉身與拉特克里夫握手、擁抱，似乎沒有一絲不快。近周費Sir已減少出現在曼聯看台，不是去蘇格蘭看蘇超，就是去支持執教彼得堡的兒子達倫費格遜。只是本輪上演主場大戰車路士，老人家才公開亮相。

據悉，年過80的費格遜除了不再擔任大使，就連自己成立的體育推廣公司ACF Sports Promotions Ltd，近日都決定交棒給兒子。該公司投資和資產高達2,430萬英鎊，是他在80年代執教鴨巴甸時成立的公司，太太、兒子們都是公司股東。