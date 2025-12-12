英超｜曼聯轉會市場活躍　債務突破10億美元

曼聯在周四公布首季的財務報告，球隊的非流動負債達到4.81億英鎊，而球會因為採用了1.05億英鎊的循環信用貸款，令球隊的貸款為2.68億英鎊，球隊的淨債務也因此而增至7.49億英鎊（10.02億美元）。紅魔在英力士集團及拉特克里夫（Sir Jim Ratcliffe）入主成為股東之一後，著重削減球會開支，行政總裁比拿達（Omar Berrada）指球會在轉型方面有巨大的進展。原因是球會在首3個的營運利潤達到1,300萬英鎊，比去年同期虧損690萬英鎊較好。而曼聯的整體營利仍下跌2%至1.403億英鎊，原因是男子隊失去了歐洲賽收入。

贊助收入減近一成

比拿達指：「這些穩健的財務表現反映了曼聯的韌性，我們在球會轉型方面取得了顯著進展。在過去一年，我們做出了艱難的決定，令我們得以持續降低成本，並建立一個更加精簡而且高效能的組織架構，從而推動球會能長期在運動水平及商業表現中得以提升。這也幫助我們加大對男子及女子隊的投入，目前男子隊在英超聯排名第6，而女子隊也在女子超聯中排名第3。」

然而上季的裁員計劃，仍對今年的財務造成影響。在英力士的大規模裁員計劃後，在今個財政年度的首季就產生了860萬英鎊的特殊項目支出，而有關的計劃在首季度用於員工福利支出，比去年同期減少660萬英鎊。而曼聯的贊助收入今年也下跌9.3%，至4,700萬英鎊，主要是與Tezos結束贊助合約後，球會沒有了訓練球衣的贊助商。而紅魔指出，他們有望實現6.4億至6.6億英鎊的收入目標。