英超｜曼聯連勝有何意義？新門將拉文斯對辦

曼聯以2比1擊敗利物浦，領隊艾摩廉 (Ruben Amorim) 終於在上任以來的第34場英超賽事，首次錄得聯賽兩連勝。
相信球會內外所有相關人士都會感到如釋重負，事關艾摩廉總算在領軍的第11個月，掃走「未能連勝」的不名譽記錄。而紅魔球迷亦不用再像坐過山車一樣，為他們帶來稍為安穩的感覺。換句話說，今仗的勝利也可以將重大的危機感，轉移到對方利物浦身上。
坦白說，曼聯今仗絕對值得在晏菲路球場擊敗利物浦。
加普連番失機
曼聯領隊艾摩廉運籌帷幄，成功找到利物浦控球及無球在腳時的結構性弱點，做好針對性的部署。沒錯，幸運女神亦眷顧著紅魔，特別需要感謝加普 (Cody Gapko) 失機頻頻，但曼聯也沒有跌落主隊利物浦所設下的壓迫陷阱。
雖然下半場的觀賞性不算高，但曼聯的5-4-1陣式成功抗衡利物浦大部份的攻勢。儘管於78分鐘被加保扳平比數，但紅魔沒有因此而沮喪，更加在6分鐘後憑著中堅哈利馬古尼 (Harry Maguire) 頂入奠勝入球。
值得一讚的絕對是門將辛尼拉文斯（Senne Lammens）看來此轉會窗完結前的收購有望改變球會整季的命運。該比利時門將為球隊帶來奧拿拿 (André Onana) 及巴恩迪亞（Altay Bayindir）未能提供的信心及安全感，同時也增強防守質素。
今場勝仗曼聯不但自2016年後首次作客擊敗利物浦，領隊艾摩廉還錄得首次英超兩連勝。大家如今將可以「近況強勁」來形容曼聯，相信也令到全球紅魔球迷歡喜若狂。
