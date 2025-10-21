英超｜曼聯連勝有何意義？新門將拉文斯對辦

曼聯以2比1擊敗利物浦，領隊艾摩廉 (Ruben Amorim) 終於在上任以來的第34場英超賽事，首次錄得聯賽兩連勝。

相信球會內外所有相關人士都會感到如釋重負，事關艾摩廉總算在領軍的第11個月，掃走「未能連勝」的不名譽記錄。而紅魔球迷亦不用再像坐過山車一樣，為他們帶來稍為安穩的感覺。換句話說，今仗的勝利也可以將重大的危機感，轉移到對方利物浦身上。

坦白說，曼聯今仗絕對值得在晏菲路球場擊敗利物浦。

加普連番失機

曼聯領隊艾摩廉運籌帷幄，成功找到利物浦控球及無球在腳時的結構性弱點，做好針對性的部署。沒錯，幸運女神亦眷顧著紅魔，特別需要感謝加普 (Cody Gapko) 失機頻頻，但曼聯也沒有跌落主隊利物浦所設下的壓迫陷阱。