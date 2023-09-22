英超｜曼聯陷低谷 明鬥般尼不容再失

「奧拿拿(Andre Onana)將會捲土重來！」曼聯主帥滕哈格(Erik ten Hag)在球隊敗走拜仁慕尼黑，經歷自2019年4月以來，首次同季3連敗後，挺身維護這位愛將；事實上球隊也要盡快收拾心情，迎接香港時間明晚英超作客般尼，明晚一戰，紅魔上下才是不容再失！

喀麥隆門將奧拿拿，季初接替已離隊的迪基亞，表現備受注目，可惜未見其腳下功夫如何出色，卻失手不絕；上仗歐聯更「孭鑊」，在上半場未能接穩對手利萊辛尼(Leory Sane)一記看似勁度不強的射門，撲波入網，球隊最終以3比4敗走拜仁安聯球場，在歐聯分組賽先吃悶棍。

滕哈格欣賞奧拿拿主動認錯

紅魔陷入困局，在奧拿拿把關下，更錄得自1978年以來，首次連續3仗失3球或以上的劣績，此子賽後主動認錯：「我們早段踢得好，但在我的犯錯後，球隊已失去主動權，我要從中學習及堅強下去。這是艱難時刻，我們要團結一致，繼續苦練。」主帥「坦克」滕哈格欣賞這位前阿積士愛將主動認錯，但認為全隊也有責任，並說：「奧拿拿將會捲土重來，他是一位非常重要的球員。」

談及周六對般尼之戰，「坦克」說：「每場波很重要，命運在自己手中，沒有人可以幫到你。」事實上曼聯雖然傷兵滿營，兩翼查頓辛祖(Jadon Sancho)及安東尼馬菲奧(Anthony)又因個人問題暫時避戰；但鬥開季英超1和3負未開齋的升班馬般尼，就算紅魔開季英超5戰3敗，今場已再無失分藉口。

曼聯新兵前鋒海倫(Rasmus Hojlund)上仗鬥拜仁「開齋」，信心必增；翼鋒加拿祖(Alejandro Garnacho)及中場麥湯米尼(Scott McTominay)今場或輪換擔正，最重要是般尼今季3戰英超主場全敗共失11球，紅魔以攻為守，可減輕後防近期巨壓，這3分必要拿下！