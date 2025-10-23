英超｜森林點解請戴治而非文仙尼？

諾定咸森林正式聘請戴治 (Sean Dyche) 為球隊新主帥，取代上任只有39日的樸斯迪哥高奧 (Ange Postecoglou)。戴治跟森林簽下一份至2027年的合約，成為球隊今季之內第3位領隊。
據報森林亦曾接觸過文仙尼 (Roberto Mancini) 及馬高施華 (Marco Silva)，為何最終會選擇戴治呢？
戴治防守為先
主要原因是戴治跟紐奴 (Nuno Espirito Santo) 的足球理念相似，都是先集中做好防務工作，並要好好保護禁區附近位置。由於普斯迪古路帶隊的8場賽事合共失了20球之多，令到森林如今的首要任務就是重拾昔日穩健的防守表現。
其次是戴治亦以穩守快速突擊踢法而聞名，這亦是森林選擇戴治的另一主因。雖然「快馬」艾蘭加 (Anthony Elanga) 經已轉投紐卡素，但陣中依然有一些速度甚高的球員坐鎮，再加上球隊班底及質素仍在，戴治有望可以帶領上季取得第7名的森林重返正軌。
加上戴治的教練團隊中的伊恩禾恩 (Ian Woan) 及史東 (Steve Stone)，球員年代曾效力森林，及後成為球會名宿，絕對有利戴治了解森林的傳統及明白球會的方針。
其實森林也考慮過現任富咸領隊馬高施華，但由於違約金高達1,500萬鎊，再加上富咸老闆無意放人，所以只好暫時放棄。
另外，據報森林也接觸過同樣主守的前曼城及國際米蘭主教練文仙尼，但最終因為文仙尼性格太過火爆，或會跟班主馬連拿基斯 (Evangelos Marinakis) 出現不愉快事件，所以最終告吹。
原文刊登於 Yahoo 體育