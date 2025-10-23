英超｜森林點解請戴治而非文仙尼？

諾定咸森林正式聘請戴治 (Sean Dyche) 為球隊新主帥，取代上任只有39日的樸斯迪哥高奧 (Ange Postecoglou)。戴治跟森林簽下一份至2027年的合約，成為球隊今季之內第3位領隊。

據報森林亦曾接觸過文仙尼 (Roberto Mancini) 及馬高施華 (Marco Silva)，為何最終會選擇戴治呢？

戴治防守為先

主要原因是戴治跟紐奴 (Nuno Espirito Santo) 的足球理念相似，都是先集中做好防務工作，並要好好保護禁區附近位置。由於普斯迪古路帶隊的8場賽事合共失了20球之多，令到森林如今的首要任務就是重拾昔日穩健的防守表現。