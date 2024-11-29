英超｜榜首大戰 狀態走兩極 利物浦狂勇勢破曼城

季初以來幾乎戰無不克的「紅軍」利物浦，本輪英超壓軸戰跟近期防線崩潰的「藍月」曼城合演榜首大戰；如紅軍在周日晚勝出，將會領先力爭英超5連霸的「藍月」多達11分。兩軍狀態走兩極，紅軍機不可失，今場主勝必捧。(球賽編號FB4548，12月2日0:00開賽)

利物浦剛在歐聯2比0擊倒傷兵滿營的皇家馬德里，二號門將基拿靴救出12碼，年輕右閘干拿巴特利表現耀眼；埃及前鋒穆罕默德沙拿雖然該仗射失12碼，但後備入替的加普打開比分。球隊三線球員均處於頂級狀態，就算干拿巴特利疑似受傷，尾段被換出，但英格蘭國腳右閘阿歷山大阿諾特可頂上，上仗聯賽贏修咸頓時入波的匈牙利中場蘇保斯拉爾，又可升正，主帥史諾精兵任點。

利物浦晏菲路4連勝

自上月初起已代替受傷的艾利臣比加把守紅軍大門的基拿靴說：「全隊現時信心高漲，雖然曼城正經歷一些艱難的戰績，我們預期今場考驗甚大，但己隊會再次悉力以赴。」紅軍對上3次跟藍月交手，只錄得2和1負；但恃開季聯賽12戰10勝1和1負的佳績，加上英超主場已寫下4連勝，今場是「破數據」擴大優勢的良機。