英超｜滕哈格重塑曼聯防線 將簽下舊部利辛度馬天尼斯

據《每日電訊報》報道，曼聯與阿積士已在原則上達成協議，從荷甲班霸簽下滕哈格舊部利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez），有傳轉會費高達5,000萬歐元，預計將在接下來的24至48小時內進行官宣。

著名記者Fabrizio Romano今晨亦透露，利辛度馬天尼斯亦已同意個人條款，將會成為新帥滕哈格「入魔」後第一宗收購。這名24歲的阿根廷中堅，自荷甲飛燕諾青訓，於2019年夏天加盟阿積士，去季助球隊打入首屆歐協聯決賽。在滕哈格麾下三季，並成為主力，而且近年逐漸打入阿根廷國家隊，去年更有份捧起美洲國家盃。此子頂上功夫不俗，而且能踢中堅或左閘，惟身高僅得1.75米，料加盟後將會成為全個英超最矮的中堅。