英超｜滴水不漏 英超放領 兵工廠「細」襲黑貓

一哥鬥奇兵！繼續贏波兼不失球的「兵工廠」阿仙奴，明晚深夜作客光明球場鬥升班奇兵、「黑貓」新特蘭，將繼續以超強守力，穩中求勝踢法維持榜首大好優勢；不過新特蘭季內主場未嘗一敗，由倒戈的中場隊長格列沙卡(Granit Xhaxa)領軍，士氣正盛，今場先取入球「細」盤。(球賽編號FB9281，11月9日01:30開賽)

各項賽事10連勝不算最厲害，兵工廠最強是近8場勝仗0失球，已打破該會在英超歷史上，各項賽事計連勝不失球的場數紀錄；只較紀錄保持者、2005年的利物浦少3場。球隊中前場傷兵滿營，但防線完好無缺，上仗歐聯坐冷板的意大利守將卡拉費奧利(Calafiori)，今場重返正選跟另外「三大新長老」右閘祖利安添巴(Jurrien Timber)、中堅加比爾馬加希斯(Garbriel Magalhaes)及威廉沙列巴(William Sailba)，築起滴水不漏的防線，等閒之輩不易攻入。 阿仙奴缺瑞典神鋒 阿仙奴季內已先後5比0大炒列斯聯及上仗聯賽作客2比0勝般尼兩支升班馬，雖然上仗聯賽半場傷出的約基利斯(Gyokeres)仍要倦勤，但兵工廠死球煞食之餘，客串9號位的中場米基爾馬連奴(Mikkel Merino)上仗歐聯推前入2球，連繫攻守的蘇比文迪歐聯停賽，今場復出，三線實力仍然平均。