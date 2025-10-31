英超｜狼隊係降班膽？9戰僅得2分包尾勢危

周日（26日）英超賽事，有一支球隊在落後2球的情況下窮追猛打，雖然成功一度扳平比數，但竟然於補時第94分鐘被升班馬對手再入1球，最終輸波收場。
該仗正是狼隊主場迎戰升班球隊般尼的賽事。狼隊本來可以取得1分而回，但理論上，如果想保持護級希望的話，主場出擊面對升班馬就絕對要全取3分，但最後1分也不保。
狼隊今季英超9輪過後只得2分，護級危機經已越來越高。狼隊球迷由幾季前從未擔心球隊會降班，到今季要有心理準備來年要轉戰英冠，相信應該相當難受。
或許大家對狼隊今季表現大幅下滑感到有點驚訝，但其實他們近幾季的表現都不算好。雖然狼隊自2018年升班後首4季有3季打入前10位，曾殺入足總盃四強及歐霸盃八強，但近幾季球會老闆明顯決定只要留在英超便心滿意足，所以他們不斷賣走陣中的最佳球員，並以低價收購填補位置的新兵。
近幾季狼隊只是依靠3支升班馬不濟的成績，再加上如上季熱刺及曼聯因專注歐霸盃賽事而放棄聯賽成績，以及護級對手被扣分的情況下，令他們總是能夠在較為輕描淡寫之下成功護級。
升班馬般尼新特蘭列斯聯開季佳
不過今季的情況就不一樣了。般尼、新特蘭及列斯聯3支升班球隊在9輪聯賽後，合共取得38分，佔上季同一時間的李斯特城、葉士域治及修咸頓全季總得分達64.4%。其他球隊今季不能掉以輕心，因為今季不再有降班穩膽了。
看來狼隊只能夠寄望於9月續約的領隊域陀彭利拿（Vitor Pereira）能夠帶領球隊走出困局。
原文刊登於 Yahoo 體育