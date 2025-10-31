熱門搜尋:
許紹雄 萬聖節2025 新店關注組 大閘蟹 全運會 網上熱話 健身 行山路線 二手樓 定期存款 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
體育
2025-10-31 07:00:21

英超｜狼隊係降班膽？9戰僅得2分包尾勢危

分享：
狼隊前鋒黃喜燦今季英超7場攻入1球。

狼隊前鋒黃喜燦今季英超7場攻入1球。

周日（26日）英超賽事，有一支球隊在落後2球的情況下窮追猛打，雖然成功一度扳平比數，但竟然於補時第94分鐘被升班馬對手再入1球，最終輸波收場。

該仗正是狼隊主場迎戰升班球隊般尼的賽事。狼隊本來可以取得1分而回，但理論上，如果想保持護級希望的話，主場出擊面對升班馬就絕對要全取3分，但最後1分也不保。

狼隊今季英超9輪過後只得2分，護級危機經已越來越高。狼隊球迷由幾季前從未擔心球隊會降班，到今季要有心理準備來年要轉戰英冠，相信應該相當難受。

adblk5
英超賽程2025-2026第10輪｜（am730製圖） 英超賽程2025-2026第10輪｜白禮頓對列斯聯（am730製圖） 英超賽程2025-2026第10輪｜般尼對阿仙奴（am730製圖） 英超賽程2025-2026第10輪｜水晶宮對賓福特（am730製圖） 英超賽程2025-2026第10輪｜富咸對狼隊（am730製圖） 英超賽程2025-2026第10輪｜諾定咸森林對曼聯（am730製圖） 英超賽程2025-2026第10輪｜熱刺對車路士（am730製圖） 英超賽程2025-2026第10輪｜利物浦對阿士東維拉（am730製圖） 英超賽程2025-2026第10輪｜韋斯咸對紐卡素（am730製圖） 英超賽程2025-2026第10輪｜曼城對般尼茅夫（am730製圖） 英超賽程2025-2026第10輪｜新特蘭對愛華頓（am730製圖） 英超賽程2025-2026第10輪｜夏蘭特領前射手榜（am730製圖）

或許大家對狼隊今季表現大幅下滑感到有點驚訝，但其實他們近幾季的表現都不算好。雖然狼隊自2018年升班後首4季有3季打入前10位，曾殺入足總盃四強及歐霸盃八強，但近幾季球會老闆明顯決定只要留在英超便心滿意足，所以他們不斷賣走陣中的最佳球員，並以低價收購填補位置的新兵。

近幾季狼隊只是依靠3支升班馬不濟的成績，再加上如上季熱刺及曼聯因專注歐霸盃賽事而放棄聯賽成績，以及護級對手被扣分的情況下，令他們總是能夠在較為輕描淡寫之下成功護級。

升班馬般尼新特蘭列斯聯開季佳

不過今季的情況就不一樣了。般尼、新特蘭及列斯聯3支升班球隊在9輪聯賽後，合共取得38分，佔上季同一時間的李斯特城、葉士域治及修咸頓全季總得分達64.4%。其他球隊今季不能掉以輕心，因為今季不再有降班穩膽了。

看來狼隊只能夠寄望於9月續約的領隊域陀彭利拿（Vitor Pereira）能夠帶領球隊走出困局。

原文刊登於 Yahoo 體育

追蹤am730 Google News