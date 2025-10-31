英超｜狼隊係降班膽？9戰僅得2分包尾勢危

周日（26日）英超賽事，有一支球隊在落後2球的情況下窮追猛打，雖然成功一度扳平比數，但竟然於補時第94分鐘被升班馬對手再入1球，最終輸波收場。

該仗正是狼隊主場迎戰升班球隊般尼的賽事。狼隊本來可以取得1分而回，但理論上，如果想保持護級希望的話，主場出擊面對升班馬就絕對要全取3分，但最後1分也不保。

狼隊今季英超9輪過後只得2分，護級危機經已越來越高。狼隊球迷由幾季前從未擔心球隊會降班，到今季要有心理準備來年要轉戰英冠，相信應該相當難受。