英超｜維拉陣殘忌作客 列斯有力搶分

英超周日頭場由升班馬列斯聯主場迎戰阿士東維拉，論近況無疑是以近6場聯賽5勝的維拉佔先，但該隊近日慘中「FIFA病毒」，有多達4員主力在國際賽期受傷，今場上陣成疑；加上該隊今季英超客場戰績平平，遇上主場硬淨的列斯聯不值熱捧，今場寧捧「讓球主客和」[+1]主勝。(球賽編號FB9898，11月23日22:00開賽)

維拉開季戰績差頭5場聯賽不勝，但主帥艾美利(Emery)始終是有料之人，球隊在9月下旬開始發力，找回贏波節奏，結果近6場聯賽取得5勝1負成績，回升中上游；除了不敵衛冕的利物浦外，曾打敗了熱刺及曼城等勁旅，表現之佳毋庸置疑。