英超｜維拉陣殘忌作客 列斯有力搶分

英超周日頭場由升班馬列斯聯主場迎戰阿士東維拉，論近況無疑是以近6場聯賽5勝的維拉佔先，但該隊近日慘中「FIFA病毒」，有多達4員主力在國際賽期受傷，今場上陣成疑；加上該隊今季英超客場戰績平平，遇上主場硬淨的列斯聯不值熱捧，今場寧捧「讓球主客和」[+1]主勝。(球賽編號FB9898，11月23日22:00開賽)
維拉開季戰績差頭5場聯賽不勝，但主帥艾美利(Emery)始終是有料之人，球隊在9月下旬開始發力，找回贏波節奏，結果近6場聯賽取得5勝1負成績，回升中上游；除了不敵衛冕的利物浦外，曾打敗了熱刺及曼城等勁旅，表現之佳毋庸置疑。
維拉4將國際賽掛彩
不過，維拉今季仍有個致命弱點，便是客場不濟，開季聯賽至今客場5戰只得1勝2和2負僅入3球。更麻煩的是該隊經過國際賽期後，包括後防主力安斯干沙(Ezri Konsa)、馬迪卡殊(Matty Cash)、中場拿馬利保格迪(Lamare Bogarde)及阿馬度奧拿拿(Amadou Onana)都帶傷而歸，即使個別最終能趕及傷癒披甲，狀態恐會打上折扣，要作客贏波難度大增。
列斯聯上仗聯賽以1比3不敵諾定咸森林，近5場聯賽1勝4負，狀態無疑正處低谷；不過該隊今季聯賽主場發揮相當硬淨，累計5戰錄得2勝2和1負，僅不敵熱刺，卻曾賽和實力相當的紐卡素。
大軍在國際賽期運氣不俗，除了年輕前鋒韋費特干洛圖(Wilfried Gnonto)或有輕傷在身，其餘主力均健康歸隊，可望排出強陣應戰。主帥法基(Farke)屢傳帥位不穩，今場要為保住頭上烏紗而戰。列斯聯目前排尾五，只較護級安全線多1分；今場之後又要面對曼城、車路士及利物浦的地獄賽程，今場先盡力一拚，搶分求提升士氣，受讓可博。
