英超｜費格遜失曼聯大使身分及禁足更衣室　簡東拿嬲爆：可恥！零尊！

有關決定又來自英力士集團（Ineos）老闆拉傑夫（Jim Ratcliffe），球會表示並非針對費Sir，而是在新制度下，包括格拉沙家族成員等總監，均不能到訪更衣室！有關改變並不意外，皆因拉傑夫負責足球事務。

簡東拿轟英力士不尊重費格遜

縱使道理講得通，但不一定應該這樣做，畢竟費格遜是曼聯最偉大人物。此前為每年節省216萬英鎊（約2200萬港元），居然終止其全球大使的角色，實在令人難以理解。「奧脫福之王」簡東拿（Eric Cantona）在社交平台炮轟曼聯的「節省措施」：「費Sir永遠是我波士，我要將立設決定的相關人等扔進狗屎袋！費Sir在奧脫福應能隨心所欲，直至他離世那天為止！曼聯如此不尊重他老人家，簡直醜聞！」

另一位費sir愛徒里奧費迪南（Rio Ferdinand）也批評說：「費Sir都能被裁！曼聯還有誰安全？人人自危啊！這是英力士集團的強烈信號。」前隊友約基（Dwight Yorke）附和道：「這樣對豐功偉績的功臣，合適嗎？相關決定會有人同意？實在膛目結舌！如果他們能這樣對費Sir，曼聯人人自危，無不走在鋼線上。」連熱刺名宿奧哈拉也插嘴：「費Sir怎麼可能比坦哈格更早離開？」