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體育
2024-10-16 18:25:00

英超｜費格遜失曼聯大使身分及禁足更衣室　簡東拿嬲爆：可恥！零尊！

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英超｜費格遜失曼聯大使身分及禁足更衣室　簡東拿嬲爆：可恥！零尊！

英超｜費格遜失曼聯大使身分及禁足更衣室　簡東拿嬲爆：可恥！零尊！

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「費Sir」費格遜（Alex Ferguson）日前證實將喪失曼聯大使身針後，英國傳媒披露遭受另一大「侮辱」，遭禁止踏足曼聯更衣室！

有關決定又來自英力士集團（Ineos）老闆拉傑夫（Jim Ratcliffe），球會表示並非針對費Sir，而是在新制度下，包括格拉沙家族成員等總監，均不能到訪更衣室！有關改變並不意外，皆因拉傑夫負責足球事務。

簡東拿批評英力士集團（Ineos）除去費格遜任曼聯大使身分。 費格遜獲愛將里奧費迪南力撐。

簡東拿轟英力士不尊重費格遜

縱使道理講得通，但不一定應該這樣做，畢竟費格遜是曼聯最偉大人物。此前為每年節省216萬英鎊（約2200萬港元），居然終止其全球大使的角色，實在令人難以理解。「奧脫福之王」簡東拿（Eric Cantona）在社交平台炮轟曼聯的「節省措施」：「費Sir永遠是我波士，我要將立設決定的相關人等扔進狗屎袋！費Sir在奧脫福應能隨心所欲，直至他離世那天為止！曼聯如此不尊重他老人家，簡直醜聞！」

另一位費sir愛徒里奧費迪南（Rio Ferdinand）也批評說：「費Sir都能被裁！曼聯還有誰安全？人人自危啊！這是英力士集團的強烈信號。」前隊友約基（Dwight Yorke）附和道：「這樣對豐功偉績的功臣，合適嗎？相關決定會有人同意？實在膛目結舌！如果他們能這樣對費Sir，曼聯人人自危，無不走在鋼線上。」連熱刺名宿奧哈拉也插嘴：「費Sir怎麼可能比坦哈格更早離開？」

英超｜曼聯終止費格遜全球大使身分　每年慳逾200萬鎊

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費格遜獲保留奧脫福專屬座位

據悉，費格遜失去大使和更衣室探訪權後，如今只剩下少數「特權」，包括保留主場專屬座位，以及主場比賽時可訂一張8人枱。這位老人家非常重感情，周二就被發現與前球會雜工去吃意大利菜，對方過去為球隊準備球衣等裝備。如此感恩、重情的領隊，曼聯竟然棄之如敝屣？真不知道拉傑夫在想什麽！

原文刊登於 Yahoo 體育

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