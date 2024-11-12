英超｜阿仙奴落後榜首9分 阿迪達望噩夢結束

阿仙奴爭霸渺茫？「兵工廠」阿仙奴在周日晚倫敦打吡，縱有隊長奧迪加特正選復出，爭勝決心亦足；但最終被主隊車路士逼和1比1，現時已落後榜首利物浦9分。根據各項數據及現況顯示，該隊爭霸夢恐怕要再次落空。 阿仙奴前鋒加比爾馬天尼利近門接應奧迪加特妙傳，先開紀錄；但主隊車路士由柏度尼圖遠射扳平，兩軍賽後同分列3、4位，11戰過後分別落後利物浦及曼城9分及5分。根據Opta的超級電腦顯示，對上兩屆亞軍的阿仙奴，封王機會跌至3.5%；車路士則是0.2%，其餘球隊是零機會。

禾確特估計利物浦不會一帆風順 兩大前英超前鋒，現為球評家的禾確特及迪尼，賽後對阿仙奴爭霸機會，持有不同意見。前阿仙奴翼鋒禾確特說：「我這刻不會枺煞任何球隊的奪標機會，利物浦在某一階段也有機會跌倒，並面對同樣的傷兵問題。」前屈福特射手迪尼則較悲觀：「我認為阿仙奴多輸一場會『玩完』，他們要在主場打敗利物浦及作客贏曼城。」 雖然阿仙奴近年「天敵」曼城各項賽事正經歷4連敗，但利物浦季初氣勢如虹，而且兵工廠本身近4戰英超只得2分入3球，火力大減。該隊在這場打吡戰的最後一分鐘，有機會絕殺對手，但眾鋒卻在門前一一錯失，賽後顯得非常沮喪。歷史亦不在他們一方，不計後追者有比賽場數較少的優勢，英超史上從未有球隊戰畢11輪比賽，於落後榜首9分或以上，可以後上封王。

賴斯沙卡料避戰歐國聯 阿仙奴主帥阿迪達，賽後雖然不滿今場那個失球的防守水平，但仍對球員表現自豪。談及爭標，他說：「我們現階段無能為力，我只能祈求球隊在體能上能完全準備就緒，因為過去8星期是一場噩夢；太多球員正選出場，但未能戰至最後。」今場是隊長奧迪加特在歐國聯受傷回來後，自8月底的首場出場聯賽；而今場又有英格蘭中場國腳迪格蘭賴斯及翼鋒布卡約沙卡傷出，主帥指二人情況不太理想，未必能返國家隊備戰稍後的兩場歐國聯。