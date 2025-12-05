英超｜頭場前列大戰 維拉強「細」撼阿仙奴

維拉由季初極頹變成現今英超最紅球隊，聯同上仗聯賽作客4比3反勝白禮頓，聯賽寫下4連勝，不經不覺升上英超季席，比「一哥」阿仙奴少6分，但少第2的曼城僅少1分。曾在2018年起執教阿仙奴一年多的西班牙名帥艾馬利(Emery)，上仗聯賽贏波後，以62勝成為該會史上最多英超勝仗的維拉領隊；在回歸英超僅約3年1個月，並接連帶領該會出戰歐洲兩大盃賽，教波功力不凡。

維拉走出開季低谷

球隊戰績全面回升，計英超主場更5連勝只失2球，強如曼城亦要輸0比1而回；不過該隊周中4比3險勝白禮頓而回，耗力不少之餘，首席門將達米安馬天尼斯(Damian Martinez)開賽前熱身受傷，今場仍要由荷蘭門將比蘇治(Bizot)把關。面對攻守全面的阿仙奴，倒戈的艾馬利又會採取保守踢法，前線留好手摩根羅渣士(Morgan Rogers)及奧尼屈堅斯(Ole Watkins)突擊，穩中求勝。