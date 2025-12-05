英超｜頭場前列大戰 維拉強「細」撼阿仙奴

氣勢如虹的阿士東維拉，本輪英超頭場在主場迎擊「一哥」阿仙奴，預料形勢緊湊；加上兩軍近年交手入球不多，今場足智彩開出入球中位數[3.5]球，「細」盤值博。(球賽編號FB0745，12月6日20:30開賽)
維拉由季初極頹變成現今英超最紅球隊，聯同上仗聯賽作客4比3反勝白禮頓，聯賽寫下4連勝，不經不覺升上英超季席，比「一哥」阿仙奴少6分，但少第2的曼城僅少1分。曾在2018年起執教阿仙奴一年多的西班牙名帥艾馬利(Emery)，上仗聯賽贏波後，以62勝成為該會史上最多英超勝仗的維拉領隊；在回歸英超僅約3年1個月，並接連帶領該會出戰歐洲兩大盃賽，教波功力不凡。
維拉走出開季低谷
球隊戰績全面回升，計英超主場更5連勝只失2球，強如曼城亦要輸0比1而回；不過該隊周中4比3險勝白禮頓而回，耗力不少之餘，首席門將達米安馬天尼斯(Damian Martinez)開賽前熱身受傷，今場仍要由荷蘭門將比蘇治(Bizot)把關。面對攻守全面的阿仙奴，倒戈的艾馬利又會採取保守踢法，前線留好手摩根羅渣士(Morgan Rogers)及奧尼屈堅斯(Ole Watkins)突擊，穩中求勝。
另邊廂阿仙奴傷兵問題近日輪到防線，上仗聯賽主場2比0擊敗賓福特時，中堅莫斯基拉(Mosquera)傷出，要由在荷蘭國家隊慣踢中堅的祖利安添巴(Jurrien Timber)移入中路，跟軒卡派爾(Hincapie)合拍，即兵工廠4位常規中堅已有3人在傷兵營；加上中場主力迪格蘭賴斯(Declan Rice)同場傷出，球隊在連場大戰下，部分主力顯出疲態。主帥阿迪達(Arteta)今場又會輪換陣容出戰，預料上仗「埋齋」的布卡約沙卡(Bukayo Saka)及攻中伊比爾治伊斯(Eberechi Eze)，有望升正。
阿仙奴作客可勝不穩
兵工廠季內聯賽作客7戰4勝僅入9球失5球，其中6場「總入球」最多開出3球，客場未顯霸氣；加上兩軍近11次英超在維拉公園交手，10次「總入球」最多開出3球，今場大戰勝負會是一球上落，先取「細」盤安心。
