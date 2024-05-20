雲達積克疑為高普流淚

利物浦球迷賽前高歌《 You’ll Never Walk Alone》，為最後一次以利物浦主帥身分執教的高普送上祝福。28分鐘狼隊後衛尼爾遜施美度（Nelson Semedo）因粗野攔截阿歷斯麥亞里士打（Alexis Mac Allister）領紅牌被逐，利物浦把握多場一人優勢，由阿歷斯麥亞里士打及查洛爾昆沙（Jarell Quansah）在7分鐘內連入兩球，以82分英超第3完成今季賽事。華基爾雲達積克（Virgil van Dijk）與高普相擁後疑似流下男兒淚。

賽後晏菲路為高普、教練團隊及中場堤亞高艾簡達拿（Thiago Alcantara）及後衛祖爾麥迪比（Joel Matip）舉行告別儀式。眾將逐一亮相，高普留到最後壓軸登場，在球員通道時這名「The Normal One」已眼有淚光。