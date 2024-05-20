高普（Jurgen Klopp）執教最後一場利物浦賽事，於主場晏菲路以2︰0擊敗狼隊取得第3，送別「The Normal One」高普。
雲達積克疑為高普流淚
利物浦球迷賽前高歌《 You’ll Never Walk Alone》，為最後一次以利物浦主帥身分執教的高普送上祝福。28分鐘狼隊後衛尼爾遜施美度（Nelson Semedo）因粗野攔截阿歷斯麥亞里士打（Alexis Mac Allister）領紅牌被逐，利物浦把握多場一人優勢，由阿歷斯麥亞里士打及查洛爾昆沙（Jarell Quansah）在7分鐘內連入兩球，以82分英超第3完成今季賽事。華基爾雲達積克（Virgil van Dijk）與高普相擁後疑似流下男兒淚。
賽後晏菲路為高普、教練團隊及中場堤亞高艾簡達拿（Thiago Alcantara）及後衛祖爾麥迪比（Joel Matip）舉行告別儀式。眾將逐一亮相，高普留到最後壓軸登場，在球員通道時這名「The Normal One」已眼有淚光。
高普︰今晚會流淚
2015年加盟以來，高普帶領利物浦贏過英超、歐聯、英格蘭足總盃、聯賽盃等錦標，他賽後穿上「I will never walk alone again」衛衣接受球迷的掌聲，他感謝利物浦球迷︰「我很高興在這氣氛下，成為大家庭的一部分，非常感動。人們說我令他們由懷疑變成相信，但這不是事實，你們（利物浦球迷）才是。我們有一個美好的球場、訓練場及你（球迷），足球最神奇的超能量。」被問到會後流淚，高普表示︰我看到很多人哭了，我今晚也會，我會記住你們的。不過改變是好事，一切都沒有問題，因為基礎已100%建立。」最後高普以世上最好的球隊形容利物浦，再向球迷表達最後的謝意。
盛傳荷蘭教頭史洛治（Arne Slot）將由飛燕諾加盟，接手「後高普」的利物浦。
利物浦球迷給高普的信 You'll never walk alone｜王肯尼專欄
🥺❤️ Jurgen Klopp and Virgil van Dijk in an emotional embrace after the final whistle.— This Is Anfield (@thisisanfield) May 19, 2024
This is too much to handle 😭 pic.twitter.com/MZaUT5xRcK